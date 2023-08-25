Новый заряженный электромобиль Mini рассекретили до премьеры (фото)

Новый Mini Cooper JCW станет самым мощным и быстрым электромобилем в истории бренда. Новинка получит измененный кузовной обвес и множество других улучшений.

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Mini готовит заряженную версию JCW для хэтчбека Cooper следующего поколения. Электромобиль получит стильный дизайн с агрессивным кузовным обвесом. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Новый Mini Cooper официально представят на выставке IAA в Мюнхене на следующей неделе. Тем не менее внешность новинки уже не является секретом.

Заряженную версию Mini Cooper JCW уже неоднократно замечали во время тестов на дорогах. Тестовые прототипы были покрыты камуфляжем.

Mini Cooper JCW получит новый кузовной обвес Фото: Motor1.com

Дизайнеры представили, как может выглядеть новый Mini Cooper JCW. На рендере можно заметить необычный передний бампер и массивную фальшивую решетку радиатора.

Помимо изменений во внешнем виде, Mini Cooper JCW будет отличаться от стандартной версии более жесткой подвеской. Также заряженная модификация получит несколько других улучшений.

Базовый Mini Cooper E будет оснащен электромотором мощностью 181 л.с., а версия Cooper SE — 215 л.с. Вероятнее всего, Mini Cooper JCW получит электромотор мощностью 250 л.с.

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Новый Mini Cooper JCW могут представить уже в начале 2024 года. В этом же году стартуют продажи модели в Европе.

Ранее Фокус сообщал, что новый Mini Cooper 2024 получит уникальную акустическую систему.