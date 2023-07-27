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Авто

Электромобиль Mini Cooper 2024 научили издавать звуки бензинового двигателя (видео)

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Фото: Motor1.com | Mini Cooper 2024 получит несколько интересных особенностей

В Mini создали несколько "саундтреков" для своего нового электромобиля. Предусмотрены четыре режима, которые меняют звучание электромотора и внешний вид приборной панели.

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Новый электромобиль Mini Cooper 2024 получит уникальную акустическую систему. Она меняет звук работы электромотора и предлагает четыре различных режима. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

В Mini создали несколько "саундтреков" для своего нового электромобиля. В режиме "Timeless" автомобиль будет издавать звуки двигателя классических моделей с ДВС. При этом звук плавно переходит от Mini Cooper S 1960-х годов к John Cooper Works GP 2006 года.

Mini Cooper S звук Fullscreen
Для режима Timeless записали звук двигателя культового Mini Cooper S 60-х
Фото: MINI
Mini Cooper JCW GP звук Fullscreen
При разгоне звук постепенно меняется на звучание двигателя Mini Cooper JCW GP
Фото: MINI

Интересно то, что снаружи автомобиля будет слышен только оригинальный звук электромотора. Все изменения будут ощутимы только внутри авто.

Также новый Mini Cooper получит режимы Core, Go Kart и Balance. Первый режим делает звучание электромотора более привычным, а второй — настраивает водителя на динамичную езду.

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Новый Mini Cooper 2024 показали на первых официальных фото
Новый Mini Cooper 2024 показали на первых официальных фото

Если вы хотите немного расслабиться, то акустическую систему можно переключить в режим Balance. После этого электромобиль будет издавать успокаивающие звуки природы.

Стоит отметить, что изменение режима влияет и на внешний вид центрального дисплея/приборной панели. При этом дисплей получил большое количество настроек.

Ранее Фокус рассказал, что в BMW Group опубликовали первые снимки интерьера нового Mini Cooper 2024.