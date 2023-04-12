Новый Mini Cooper 2024 показали на первых официальных фото

На фото показали электромобиль Mini Cooper E. Его предложат в версиях на 184 и 218 л. с., а запас хода хэтчбека достигнет 400 км.

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Опубликованы первые официальные фото Mini Cooper нового поколения. Знаменитый хэтчбек В-класса презентуют в нынешнем году, а его продажи стартуют весной 2024 года. Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте BMW Group.

Новый Mini сохранил знакомый силуэт Фото: MINI

Дизайн Mini Cooper 2024 не стал сюрпризом, ведь совсем недавно авто заметили во время рекламной фотосессии. У авто знакомый силуэт, но более крупные фары и изогнутые фонари. Дверные ручки выполнены в духе новых BMW. Салон раскрыли только частично — на фото виден круглый дисплей мультимедиа.

В салоне установлен круглый тачскрин Фото: MINI

На снимках запечатлен электромобиль Mini Cooper E – об этом свидетельствует заглушка на месте решетки радиатора. Впрочем, бензиновые версии останутся в линейке, причем их будут выпускать в Великобритании, а электрокары Mini – в Китае.

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Ранее были рассекречены характеристики Mini Cooper E. Базовая версия сохранит 184-сильный мотор и получит батарею емкостью 40 кВт∙ч, а его запас хода составит 400 км.

Электромобиль Mini Cooper E предложат в версиях на 184 и 218 л. с. Фото: MINI

Новый Mini Cooper SE оснастят 218-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч. Он сможет проехать около 400 км на одном заряде. Именно этот вариант и показали на фото.

Mini Cooper E станет одним из трех недорогих электрокаров марки, которые представят в ближайший год. Две другие модели будут кроссоверами.

Также Фокус сообщал, что рассекречен недорогой спортивный электрокар MG мощностью 544 л. с.