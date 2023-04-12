Новый Mini Cooper 2024 показали на первых официальных фото
На фото показали электромобиль Mini Cooper E. Его предложат в версиях на 184 и 218 л. с., а запас хода хэтчбека достигнет 400 км.
Опубликованы первые официальные фото Mini Cooper нового поколения. Знаменитый хэтчбек В-класса презентуют в нынешнем году, а его продажи стартуют весной 2024 года. Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте BMW Group.
Дизайн Mini Cooper 2024 не стал сюрпризом, ведь совсем недавно авто заметили во время рекламной фотосессии. У авто знакомый силуэт, но более крупные фары и изогнутые фонари. Дверные ручки выполнены в духе новых BMW. Салон раскрыли только частично — на фото виден круглый дисплей мультимедиа.
На снимках запечатлен электромобиль Mini Cooper E – об этом свидетельствует заглушка на месте решетки радиатора. Впрочем, бензиновые версии останутся в линейке, причем их будут выпускать в Великобритании, а электрокары Mini – в Китае.
Ранее были рассекречены характеристики Mini Cooper E. Базовая версия сохранит 184-сильный мотор и получит батарею емкостью 40 кВт∙ч, а его запас хода составит 400 км.
Новый Mini Cooper SE оснастят 218-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч. Он сможет проехать около 400 км на одном заряде. Именно этот вариант и показали на фото.
Mini Cooper E станет одним из трех недорогих электрокаров марки, которые представят в ближайший год. Две другие модели будут кроссоверами.
Также Фокус сообщал, что рассекречен недорогой спортивный электрокар MG мощностью 544 л. с.