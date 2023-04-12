Самый быстрый MG в истории показали на фото за неделю до презентации

Электромобиль MG Cyberster обозначает возвращение британской марки к выпуску недорогих спортивных моделей. Двухместный родстер предложат в версиях мощностью до 544 л. с.

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Новый MG Cyberster полностью рассекретили до премьеры. Электрический спортивный родстер официально презентуют через неделю на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Спортивный электромобиль MG Cyberster посвящен 100-летию британской марки. Авто обозначает возвращение к истокам, ведь MG прославились именно благодаря компактным и недорогим родстерам. Ожидается, что и новая модель будет доступной.

Фонари выполнены в виде стрелок Фото: CarNewsChina

Серийный спорткар MG Cyberster выглядит сдержаннее концепт-кара. У авто длинный капот, сдвинутый назад салон и продолговатые фары. Фонари выполнены в виде стрелок.

Размеры MG Cyberster 2024:

длина – 4535 мм;

ширина – 1913 мм;

высота – 1329 мм;

колесная база – 2690 мм;

масса – 1850 кг.

Салон MG Cyberster пока не рассекретили, хотя на официальных тизерах видны кресла, обшитые алькантарой. Известно, что электрокар получит руль-штурвал и изогнутую виртуальную панель приборов.

В салоне сиденья обшиты алькантарой

Новый MG Cyberster со старта предложат в 314-сильной заднеприводной и 544-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость будет ограничена на 193 и 200 км/ч, соответственно. Топовый вариант сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3 с — это будет самый мощный и быстрый MG в истории.

Ранее Фокус сообщал, что MG выпустят на рынок семейство недорогих электромобилей.

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