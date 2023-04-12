Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Найшвидший MG в історії показали на фото за тиждень до презентації

MG Cyberster, MG Cyberster 2024, новий MG Cyberster, електромобіль MG
Фото: CarNewsChina | MG Cyberster — двомісний електричний спорткар

Електромобіль MG Cyberster означає повернення британської марки до випуску недорогих спортивних моделей. Двомісний родстер запропонують у версіях потужністю до 544 к. с.

Related video

Новий MG Cyberster повністю розсекретили до прем’єри. Електричний спортивний родстер офіційно презентують за тиждень на автошоу в Шанхаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Спортивний електромобіль MG Cyberster присвячений 100-річчю британської марки. Авто позначає повернення до витоків, адже MG прославилися саме завдяки компактним та недорогим родстерам. Очікується, що нова модель буде доступною.

MG Cyberster 2024, MG Cyberster, новий MG Cyberster, електромобіль MG Fullscreen
Ліхтарі виконані у вигляді стрілок
Фото: CarNewsChina

Серійний спорткар MG Cyberster виглядає стриманіше концепт-кара. У авто довгий капот, зрушений назад салон і довгасті фари. Ліхтарі виконані у вигляді стрілок.

Розміри MG Cyberster 2024:

  • довжина – 4535 мм;
  • ширина – 1913 мм;
  • висота – 1329 мм;
  • колісна база – 2690 мм;
  • маса – 1850 кг.

Салон MG Cyberster поки не розсекретили, хоча на офіційних тизерах видно крісла, обшиті алькантарою. Відомо, що електрокар отримає кермо-штурвал та вигнуту віртуальну панель приладів.

MG Cyberster, MG Cyberster 2024, новий MG Cyberster, електромобіль MG Fullscreen
У салоні сидіння обшиті алькантарою

Новий MG Cyberster зі старту запропонують у 314-сильній задньопривідній та 544-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість буде обмежена на 193 та 200 км/год, відповідно. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 3 с – це буде найпотужніший і найшвидший MG в історії.

Раніше Фокус повідомляв, що MG випустять на ринок сімейство недорогих електромобілів.

Також ми повідомляли, що в Україні з'явився доступний електрокар MG 4 із запасом ходу 435 км.