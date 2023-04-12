Найшвидший MG в історії показали на фото за тиждень до презентації

Електромобіль MG Cyberster означає повернення британської марки до випуску недорогих спортивних моделей. Двомісний родстер запропонують у версіях потужністю до 544 к. с.

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Новий MG Cyberster повністю розсекретили до прем’єри. Електричний спортивний родстер офіційно презентують за тиждень на автошоу в Шанхаї. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Спортивний електромобіль MG Cyberster присвячений 100-річчю британської марки. Авто позначає повернення до витоків, адже MG прославилися саме завдяки компактним та недорогим родстерам. Очікується, що нова модель буде доступною.

Ліхтарі виконані у вигляді стрілок Фото: CarNewsChina

Серійний спорткар MG Cyberster виглядає стриманіше концепт-кара. У авто довгий капот, зрушений назад салон і довгасті фари. Ліхтарі виконані у вигляді стрілок.

Розміри MG Cyberster 2024:

довжина – 4535 мм;

ширина – 1913 мм;

висота – 1329 мм;

колісна база – 2690 мм;

маса – 1850 кг.

Салон MG Cyberster поки не розсекретили, хоча на офіційних тизерах видно крісла, обшиті алькантарою. Відомо, що електрокар отримає кермо-штурвал та вигнуту віртуальну панель приладів.

У салоні сидіння обшиті алькантарою

Новий MG Cyberster зі старту запропонують у 314-сильній задньопривідній та 544-сильній повнопривідній версіях. Максимальна швидкість буде обмежена на 193 та 200 км/год, відповідно. Топовий варіант зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 3 с – це буде найпотужніший і найшвидший MG в історії.

Раніше Фокус повідомляв, що MG випустять на ринок сімейство недорогих електромобілів.

Також ми повідомляли, що в Україні з'явився доступний електрокар MG 4 із запасом ходу 435 км.