Новий Mini Cooper 2024 показали на перших офіційних фото
На фото показали електромобіль Mini Cooper E. Його запропонують у версіях на 184 та 218 к. с., а запас ходу хетчбека досягне 400 км.
Опубліковано перші офіційні фото Mini Cooper нового покоління. Знаменитий хетчбек В-класу презентують цього року, а його продажі стартують навесні 2024 року. Перші подробиці авто розкрили на офіційному сайті BMW Group.
Дизайн Mini Cooper 2024 не став сюрпризом, адже нещодавно авто помітили під час рекламної фотосесії. У авто знайомий силует, але більші фари та вигнуті ліхтарі. Дверні ручки виконані у дусі нових BMW. Салон розкрили лише частково – на фото видно круглий дисплей мультимедіа.
На знімках зафіксовано електромобіль Mini Cooper E – про це свідчить заглушка на місці решітки радіатора. Втім, бензинові версії залишаться в лінійці, причому їх випускатимуть у Великій Британії, а електрокари Mini – у Китаї.
Раніше було розсекречено характеристики Mini Cooper E. Базова версія збереже 184-сильний мотор і отримає батарею ємністю 40 кВт∙год, а його запас ходу складе 400 км.
Новий Mini Cooper SE оснастять 218-сильним мотором та батареєю на 54 кВт∙год. Він зможе проїхати близько 400 кілометрів на одному заряді. Саме цей варіант показали на фото.
Mini Cooper E стане одним із трьох недорогих електрокарів марки, які представлять у найближчий рік. Дві інші моделі будуть кросоверами.
Також Фокус повідомляв, що розсекречений недорогий спортивний електрокар MG потужністю 544 к. с.