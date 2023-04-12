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Новий Mini Cooper 2024 показали на перших офіційних фото

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Фото: MINI | Електромобіль Mini Cooper E впізнається по заглушці замість решітки радіатора

На фото показали електромобіль Mini Cooper E. Його запропонують у версіях на 184 та 218 к. с., а запас ходу хетчбека досягне 400 км.

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Опубліковано перші офіційні фото Mini Cooper нового покоління. Знаменитий хетчбек В-класу презентують цього року, а його продажі стартують навесні 2024 року. Перші подробиці авто розкрили на офіційному сайті BMW Group.

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Новий Mini зберіг знайомий силует
Фото: MINI

Дизайн Mini Cooper 2024 не став сюрпризом, адже нещодавно авто помітили під час рекламної фотосесії. У авто знайомий силует, але більші фари та вигнуті ліхтарі. Дверні ручки виконані у дусі нових BMW. Салон розкрили лише частково – на фото видно круглий дисплей мультимедіа.

салон міні 2024, Fullscreen
У салоні встановлений круглий тачскрін.
Фото: MINI

На знімках зафіксовано електромобіль Mini Cooper E – про це свідчить заглушка на місці решітки радіатора. Втім, бензинові версії залишаться в лінійці, причому їх випускатимуть у Великій Британії, а електрокари Mini – у Китаї.

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Раніше було розсекречено характеристики Mini Cooper E. Базова версія збереже 184-сильний мотор і отримає батарею ємністю 40 кВт∙год, а його запас ходу складе 400 км.

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Електромобіль Mini Cooper E запропонують у версіях на 184 та 218 к. с.
Фото: MINI

Новий Mini Cooper SE оснастять 218-сильним мотором та батареєю на 54 кВт∙год. Він зможе проїхати близько 400 кілометрів на одному заряді. Саме цей варіант показали на фото.

Mini Cooper E стане одним із трьох недорогих електрокарів марки, які представлять у найближчий рік. Дві інші моделі будуть кросоверами.

Також Фокус повідомляв, що розсекречений недорогий спортивний електрокар MG потужністю 544 к. с.