Електромобіль Mini Cooper 2024 навчили видавати звуки бензинового двигуна (відео)

У Mini створили кілька "саундтреків" для свого нового електромобіля. Передбачено чотири режими, які змінюють звучання електромотора та зовнішній вигляд панелі приладів.

Related video

Новий електромобіль Mini Cooper 2024 отримає унікальну акустичну систему. Вона змінює звук роботи електромотора та пропонує чотири різні режими. Про це повідомили на сайті Carscoops.

У Mini створили кілька "саундтреків" для свого нового електромобіля. У режимі "Timeless" автомобіль видаватиме звуки двигуна класичних моделей із ДВЗ. При цьому звук плавно переходить від Mini Cooper S 1960-х років до John Cooper Works GP 2006 року.

Для режиму Timeless записали звук двигуна культового Mini Cooper S 60-х Фото: MINI Під час розгону звук поступово змінюється на звучання двигуна Mini Cooper JCW GP Фото: MINI

Цікаво те, що зовні автомобіля буде чути тільки оригінальний звук електромотора. Усі зміни будуть відчутні тільки всередині авто.

Також новий Mini Cooper отримає режими Core, Go Kart і Balance. Перший режим робить звучання електромотора більш звичним, а другий — налаштовує водія на динамічну їзду.

Важливо

Новий Mini Cooper 2024 показали на перших офіційних фото

Якщо ви хочете трохи розслабитися, то акустичну систему можна перемкнути в режим Balance. Після цього електромобіль видаватиме заспокійливі звуки природи.

Варто зазначити, що зміна режиму впливає й на зовнішній вигляд центрального дисплея/панелі приладів. При цьому дисплей отримав велику кількість налаштувань.

Раніше Фокус розповів, що в BMW Group опублікували перші знімки інтер'єру нового Mini Cooper 2024.