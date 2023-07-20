Салон як у Tesla: опубліковано офіційні знімки нового Mini 2024 (фото)

У салоні нового Mini 2024 немає звичного щитка приладів. Покази виведені на центральний дисплей.

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У BMW Group продовжують розкривати подробиці нового Mini. Цього разу опублікували фото салону моделі наступного покоління. Вони з'явилисяна офіційному сайті автовиробника.

Салон Mini виконаний у знайомій стилістиці — кермо і перемикачі виглядають знайомо. Водночас компонування салону зазнало змін.

Раніше розсекретили дизайн Mini Фото: MINI

Річ у тім, що у Mini 2024 відсутній щиток приладів. Їхні показання проектуються на лобове скло, а також виведені на круглий центральний дисплей мультимедіа (як у Tesla Model 3 і Model Y). Частина кнопок стали сенсорними.

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На фото зображено салон електричної версії Mini, хоча в бензиновому варіанті відмінності будуть мінімальними.

Хетчбек запропонують у бензинових та електричних версіях Фото: MINI

Нагадаємо, що зовнішній вигляд Mini 2024 раніше вже розсекретили. Хетчбек збереже фірмовий силует і великі круглі фари.

Новий Mini надійде в продаж з весни 2024 року. Поки що відомі характеристики тільки електричних його модифікацій. Базова версія Cooper E оснащена 184-сильним мотором і батареєю ємністю 40 кВт∙год, а її запас ходу становитиме приблизно 300 км.

Топовий електромобіль Mini Cooper SE є 218-сильним і отримає батарею на 52 кВт∙год, що дає змогу проїхати близько 400 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що Mini готують компактний електричний кросовер із цими ж силовими установками.