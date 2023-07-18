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Недорогий електрокросовер Mini помітили на дорогах до прем'єри (фото)

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Фото: Motor1.com | Mini Aceman тестують в Іспанії

Електромобіль Mini Aceman запропонують у версіях потужністю 184 і 218 к. с. 4,1-метровий кросовер зможе проїхати до 400 км без підзарядки.

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В Іспанії під час тестів помітили новий Mini Aceman. Компактний електричний кросовер проходить випробування і буде представлений на початку 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Довжина електрокросовера становитиме 4,1 м
Фото: Motor1.com

Електромобіль Mini Aceman обклеїли яскравою камуфляжною плівкою, але окремі деталі його дизайну все ж можна розгледіти. Зовнішній вигляд буде витриманий у фірмовому стилі британської марки — з характерним силуетом, плавними обводами і великими овальними фарами. Нагадаємо, що минулого року показали концепт-кар Mini Aceman, який показав, який вигляд матиме нова модель.

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Відомо, що новий Mini Aceman 2024 випускатимуть у Китаї — на одному підприємстві з електричним Mini Cooper E. Це не дивно, з огляду на той факт, що дві моделі ділитимуть платформу і силові установки. Виробництво в Китаї дасть змогу здешевити модель.

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Модель запропонують у версіях на 184 і 218 к. с.
Фото: Motor1.com

4,1-метровий кросовер Mini Aceman запропонують у двох версіях. Базовий варіант отримає 184-сильний мотор і акумуляторну батарею ємністю 40 кВт∙год, а його запас ходу складе близько 300 км.

Топову версію Mini Aceman 2024 оснастять мотором потужністю 218 к. с. і батареєю на 54 кВт∙год. Такий кросовер зможе проїхати приблизно 400 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що електричну версію отримає і новий Mini Countryman 2024. Кросовер уже бачили на тестах без камуфляжу.

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