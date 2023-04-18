Новий MINI Countryman 2024 повністю розсекретили до прем'єри (фото)

MINI Countryman 2024 отримає новий дизайн та технології. Модель запропонують з бензиновими та дизельними двигунами, а також з електромоторами.

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Шпигуни сфотографували кросовер MINI Countryman наступного покоління повністю без камуфляжу. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

MINI Countryman зберіг відомі риси дизайну, але став набагато сучаснішим зовні. Спереду з'явилися нові фари та масивна решітка радіатора.

На задніх стояках кросовера з'явилися декоративні елементи. Задні ліхтарі стали помітно вужчі за модель попереднього покоління.

Задні ліхтарі сильно відрізняються від моделі попереднього покоління Фото: InsideEVs

Новий MINI Countryman став більшим за свого попередника. Його довжина становитиме 4430 мм, а висота — 1612 мм.

MINI Countryman 2024 став більшим за свого попередника Фото: InsideEVs

MINI Countryman 2024 модельного року побудований на платформі FAAR, яка лежить в основі нового BMW X1. Це дозволило збільшити простір для пасажирів у салоні.

Кросовер запропонують з ДВЗ та електромоторами. Версія Countryman E отримає один електромотор потужністю 188 к.с., а Countryman SE All4 оснастять двома електромоторами на 308 к.с. Запас ходу становитиме приблизно 450 км на одному заряді.

Заявлено й заряджену версію John Cooper Works. Найімовірніше, це буде гібрид потужністю понад 300 к.с.

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Новий Mini Cooper 2024 показали на перших офіційних фото

Офіційна презентація нового MINI Countryman відбудеться вже у 2023 році. Модель надійде у продаж на початку 2024 року.

Раніше Фокус писав, що в MINI почали активну електрифікацію своєї лінійки автомобілів.