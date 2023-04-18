Новый MINI Countryman 2024 полностью рассекретили до премьеры (фото)

MINI Countryman 2024 получит новый дизайн и технологии. Модель предложат с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с электромоторами.

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Шпионы сфотографировали кроссовер MINI Countryman следующего поколения полностью без камуфляжа. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

MINI Countryman сохранил узнаваемые черты дизайна, но стал гораздо современнее внешне. Спереди появились новые фары и массивная решетка радиатора.

На задних стойках кроссовера появились декоративные элементы. Задние фонари стали заметно уже, чем у модели предыдущего поколения.

Задние фонари сильно отличаются от модели предыдущего поколения Фото: InsideEVs

Новый MINI Countryman стал крупнее своего предшественника. Его длина составит 4430 мм, а высота — 1612 мм.

MINI Countryman 2024 стал крупнее своего предшественника Фото: InsideEVs

MINI Countryman 2024 модельного года построен на платформе FAAR, которая лежит в основе нового BMW X1. Это позволило увеличить пространство для пассажиров в салоне.

Кроссовер предложат с ДВС и электромоторами. Версия Countryman E получит один электромотор мощностью 188 л.с., а Countryman SE All4 оснастят двумя электромоторами на 308 л.с. Запас хода составит примерно 450 км на одном заряде.

Заявлена и заряженная версия John Cooper Works. Вероятнее всего, это будет гибрид мощностью свыше 300 л.с.

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Новый Mini Cooper 2024 показали на первых официальных фото

Официальная презентация нового MINI Countryman состоится уже в 2023 году. Модель поступит в продажу в начале 2024 года.

Ранее Фокус писал, что в MINI начали активную электрификацию своей линейки автомобилей.