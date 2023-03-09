Mini выпустят три недорогих электрокара за год: первые подробности и фото

В Mini готовят два электрических кроссовера и хэтчбек, которые планируют выпускать в Германии и Китае. Топовые версии электромобилей смогут проехать 400-450 км без подзарядки.

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В Mini начали активную электрификацию своей линейки. Британский автопроизводитель анонсировал три новые "зеленые" модели в 2024 году. Подробности и фото электрокаров появились на официальном сайте BMW Group.

Mini Cooper E будут выпускать в Китае Фото: Motor1.com

Первым в апреле 2024 года появится электромобиль Mini Cooper E нового поколения. Базовая стоимость хэтчбека составил 35 500 долларов, а выпускать его будут в Китае.

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Новый Mini Cooper E в начальной версии получит 184-сильный мотор нынешней модели и батарею на 40 кВт∙ч, а его запас хода составит около 320 км. Версия SE будет оснащена мотором на 218 л. с. и батареей емкостью 54 кВт∙ч и сможет проехать примерно 400 км без подзарядки.

Mini Countryman E получит версии на 190 и 272 л. с. Фото: BMW

В мае электрический вариант получит кроссовер Mini Countryman — его производство наладят в Германии. Электрокар предложат в переднеприводной 190-сильной и полноприводной 272-сильной модификациях. На выбор будут доступны батареи на 54 и 64 кВт∙ч: в топовом варианте запас хода составит 440-450 км.

Mini Aceman будет доступен исключительно в электрическом исполнении Фото: BMW

Третьей моделью станет полностью электрический кроссовер Mini Aceman. Компактную 4,1-метровую модель с передним приводом покажут во второй половине 2024 года. Электрокар будут выпускать в Китае вместе с Mini Cooper E и оснастят теми же силовыми установками. Запас хода составит 300-400 км.

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