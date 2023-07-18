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Авто

Недорогой электрокроссовер Mini заметили на дорогах до премьеры (фото)

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Фото: Motor1.com | Mini Aceman тестируют в Испании

Электромобиль Mini Aceman предложат в версиях мощностью 184 и 218 л. с. 4,1-метровый кроссовер сможет проехать до 400 км без подзарядки.

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В Испании во время тестов заметили новый Mini Aceman. Компактный электрический кроссовер проходит испытания и будет представлен в начале 2024 года. Об этом сообщает сайт Motor1.

Mini Aceman 2024, Mini Aceman, новый Mini Aceman, электромобиль Mini, кроссовер Mini Fullscreen
Длина электрокроссовера составит 4,1 м
Фото: Motor1.com

Электромобиль Mini Aceman обклеили яркой камуфляжной пленкой, но отдельные детали его дизайна все же можно разглядеть. Внешний вид будет выдержан в фирменном стиле британской марки – с характерным силуэтом, плавными обводами и большими овальными фарами. Напомним, что в прошлом году показали концепт-кар Mini Aceman, который показал, как будет выглядеть новая модель.

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Известно, что новый Mini Aceman 2024 будут выпускать в Китае – на одном предприятии с электрическим Mini Cooper E. Это неудивительно, учитывая тот факт, что две модели будут делить платформу и силовые установки. Производство в Китае позволит удешевить модель.

Mini Aceman 2024, Mini Aceman, новый Mini Aceman, электромобиль Mini, кроссовер Mini Fullscreen
Модель предложат в версиях на 184 и 218 л. с.
Фото: Motor1.com

4,1-метровый кроссовер Mini Aceman предложат в двух версиях. Базовый вариант получит 184-сильный мотор и аккумуляторную батарею емкостью 40 кВт∙ч, а его запас хода составит около 300 км.

Топовую версию Mini Aceman 2024 оснастят мотором мощностью 218 л. с. и батареей на 54 кВт∙ч. Такой кроссовер сможет проехать примерно 400 км без подзарядки.

Ранее Фокус сообщал, что электрическую версию получит и новый Mini Countryman 2024. Кроссовер уже видели на тестах без камуфляжа.

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