Cadillac випустить стильного суперника Tesla Model Y: перші фото та подробиці

Новий Cadillac Optiq стане найдоступнішим електромобілем американської марки. Кросовер запропонують у версіях потужністю 204 і 245 к. с., а його запас ходу перевищить 500 км.

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Новий Cadillac Optiq розсекречено на перших фото. Електричний кросовер презентують цієї осені. Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер Cadillac Optiq стане найдоступнішою електричною моделлю від преміум-підрозділу концерну General Motors. Для зниження собівартості виробництво авто налагодять у Китаї.

Електромобіль Cadillac Optiq коштуватиме менше 50 000 доларів і стане конкурентом Tesla Model Y. За розмірами дві моделі можна порівняти.

Електрокар дебютує у версіях на 204 і 245 к. с. Фото: autohome.com.cn

Габарити Cadillac Optiq 2024:

довжина — 4822 мм;

ширина — 1912 мм;

висота — 1642 мм;

колісна база — 2954 мм.

Дизайн витриманий у традиційному гранчастому стилі американської марки і схожий на старшого брата Cadillac Lyriq. У авто тоненькі фари і висувні дверні ручки. Салон Cadillac Optiq поки що тримають у секреті.

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Як і всі нові електромобілі від General Motors, Cadillac Optiq 2024 побудований на платформі Ultium. Силові установки для нього запозичать у Buick Electra E5. Зі старту кросовер запропонують у передньопривідних версіях на 204 і 245 к. с., а його максимальна швидкість буде обмежена на 180 км/год. Запас ходу становитиме щонайменше 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Cadillac представив конкурента BMW 7 Series і Audi A8.

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