Новий заряджений електромобіль Mini розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Mini Cooper JCW стане найпотужнішим і найшвидшим електромобілем в історії бренду. Новинка отримає змінений кузовний обвіс і безліч інших поліпшень.

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Mini готує заряджену версію JCW для хетчбека Cooper наступного покоління. Електромобіль отримає стильний дизайн з агресивним кузовним обвісом. Про це розповіли на сайті Motor1.

Новий Mini Cooper офіційно представлять на виставці IAA в Мюнхені наступного тижня. Проте зовнішність новинки вже не є секретом.

Заряджену версію Mini Cooper JCW вже неодноразово помічали під час тестів на дорогах. Тестові прототипи були покриті камуфляжем.

Mini Cooper JCW отримає новий кузовний обвіс Фото: Motor1.com

Дизайнери представили, який вигляд може мати новий Mini Cooper JCW. На рендері можна помітити незвичайний передній бампер і масивну фальшиву решітку радіатора.

Крім змін у зовнішньому вигляді, Mini Cooper JCW відрізнятиметься від стандартної версії більш жорсткою підвіскою. Також заряджена модифікація отримає кілька інших поліпшень.

Базовий Mini Cooper E буде оснащений електромотором потужністю 181 к.с., а версія Cooper SE — 215 к.с. Найімовірніше, Mini Cooper JCW отримає електромотор потужністю 250 к.с.

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Новий Mini Cooper JCW можуть представити вже на початку 2024 року. Цього ж року стартують продажі моделі в Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Mini Cooper 2024 отримає унікальну акустичну систему.