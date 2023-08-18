Мощный двигатель и бульдог на крыше: Mini Cooper получил новую спортивную версию (фото)

Mini Cooper JCW Bulldog Racing Edition посвящен отличному результату авто в гонке "24 часа Нюрбургринга". Пакет доработок превращает хэтчбек в гоночный болид для дорог.

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Хэтчбек Mini Cooper получил новую заряженную версию Bulldog Racing Edition. Она оснащает хэтчбек гоночными технологиями. Об этом рассказали на сайте PistonHeads.

В гонке "24 часа Нюрбургринга" одному из болидов Mini Cooper JCW от команды Bulldog Racing удалось заняться второе место в своем классе. Это лучший результат в истории бренда.

В честь этого события и был создан Mini Cooper JCW Bulldog Racing Edition. Это пакет модификаций, который могут заказать владельцы заряженного хэтчбека.

Mini Cooper JCW Bulldog Racing Edition получил новую выхлопную систему Фото: MINI

Bulldog Racing Edition оснащает Mini Cooper JCW новыми амортизаторами KW V3. Также появилась выхлопная система Remus. От задних сидений избавились, чтобы снизить вес авто.

Задний ряд сидений убрали ради снижения веса авто Фото: MINI

Хэтчбек оснастили новыми 17-дюймовыми колесными дисками OZ HyperGT. Они обуты в шины Pirelli P Zero Performance.

На крыше появился логотип команды Bulldog Racing с изображением бульдога. В остальном внешность хэтчбека остается неизменной.

На крыше разместили логотип Bulldog Racing Фото: MINI

Под капотом расположен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 231 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 6,2 секунды, а максимальная скорость составляет 246 км/ч.

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Стоимость пакета доработок не раскрывается. Ознакомиться со списком услуг можно на сайте Bulldog Racing или Mini.

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