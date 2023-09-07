Бензин або електро: розкрито подробиці нового кросовера Mini Countryman 2024 (фото)

Новий Mini Countryman запропонують у бензинових версіях потужністю до 296 к. с. Топова модель зможе розганятися до 100 км/год за 5,4 секунди.

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Кросовер Mini Countryman третього покоління дебютував на автошоу в Мюнхені в електричній версії, але збереже і бензинові мотори. Модифікації з двигунами внутрішнього згоряння почнуть випускати з листопада і продаватимуть за ціною від 39 900 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Mini.

Базовий Mini Countryman отримає 167-сильний турбомотор Фото: MINI

Кількість бензинових версій скоротять до лише двох. Новий Mini Countryman 2024 у базовій версії оснастять 1,5-літровим трициліндровим турбомотором, доповненим невеликою гібридною установкою. Сумарна віддача становитиме 167 к. с., що дасть змогу розганятися до 100 км/год за 8,3 с. Середня витрата палива — 6,3 л/100 км.

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Заряджений кросовер Mini Countryman JCW збереже 2,0-літрову турбочетвірку, але її потужність зменшать з 306 до 296 к. с., щоб вона вписалася в нові еко-норми. Розгін до 100 км/год займе 5,4 с.

Заряджений 296-сильний Mini Countryman JCW Фото: MINI

Нагадаємо, що електромобіль Mini Countryman запропонують у передньопривідній 201-сильній і повнопривідній 308-сильній версіях. Цікаво, що він повільніший за бензинового побратима — топовий варіант стартує до сотні за 5,6 с.

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