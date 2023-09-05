Новий VW Passat і кросовер Renault Scenic: найяскравіші новинки автошоу в Мюнхені (фото)

Більшість новинок автошоу IAA Mobility в Мюнхені — електромобілі. Водночас представлено універсали Volkswagen Passat і Mercedes E-Class із двигунами внутрішнього згоряння.

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Цими днями (4-10 вересня) в Мюнхені проходить міжнародний автосалон IAA Mobility. Виставка вийшла не настільки масштабною, як попереднє автошоу два роки тому, але все одно виявилася багатою на яскраві прем'єри.

На IAA Mobility домінували електромобілі, але представили і бензинові моделі. Фокус вибрав найцікавіші новинки автосалону в Мюнхені.

BMW

BMW Vision Neue Klasse Фото: carscoops.com

BMW Vision Neue Klasse — прототип нової електричної моделі, яка з'явиться у 2025 році. У седана мінімалістський дизайн, а інтер'єр виконаний у ретростилі. Електрокар отримав проекційний дисплей і великий тачскрін. Розробники стверджують, що запас ходу авто буде на 30% більшим, ніж у аналогічних сучасних моделей.

Захист BMW i7 Фото: carscoops.com

Крім того, на автошоу в Мюнхені дебютував перший у світі броньований електромобіль — новий BMW i7 Protection. Седан захищений від бронебійних куль калібру 7,62 мм і ручних гранат.

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Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Concept CLA Фото: Mercedes-Benz

Mercedes показав на автошоу IAA Mobility прототип нового CLA. Седан третього покоління збереже купеподібний силует, але стане електромобілем. Його оснастять енергоефективним 238-сильним мотором і батареєю на 90 кВт∙год, а запас ходу досягне 750 км. У салоні на всю передню панель розтягнутий широкий трисекційний дисплей.

Лінійку Mercedes E-Class 2024 поповнив універсал підвищеної прохідності All-Terrain. Йому збільшили кліренс, додали скромний пластиковий обвіс і пневмопідвіску. Модель дебютувала з 3,0-літровою бензиновою турбошісткою, доповненою гібридною установкою. Сумарна віддача становить 398 к. с., що дає змогу стартувати до сотні за 4,7 с.

Mini

Mini Cooper Фото: Auto Express

У Мюнхені дебютували нові Mini Cooper і Countryman. Хетчбек і кросовер зберегли знайомий дизайн із великими фарами, але підросли в розмірах. У салоні всі показання виводяться на великий круглий дисплей.

Обидва авто дебютували в електричному виконанні, хоча бензинові версії в лінійці залишаться. Електромобіль Mini Cooper запропонований у версіях на 184 і 214 к. с., а його запас ходу становить 305-402 км.

Mini Countryman Фото: Auto Express

Електрокросовер Mini Countryman доступний у 204-сильній передньопривідній і 308-сильній повнопривідній модифікаціях. Він здатний проїхати до 462 км без підзарядки.

Opel

Opel Experimental Фото: carscoops.com

Електрокросовер Opel Experimental демонструє розвиток дизайну німецької марки. Його риси можуть з'явитися на новому Opel Grandland другого покоління. Авто має стрімкий дизайн із похилим дахом і тоненькою діодною оптикою. У салоні замість дисплеїв передбачена проекція голографічних зображень. Opel Experimental побудований на платформі STLA, що дає змогу створювати електрокари із запасом ходу до 700 км.

Polestar

Polestar Synergy Фото: Polestar

Вражаючий електричний суперкар Polestar Synergy створений у співпраці з молодими дизайнерами з Індії та Китаю. Низьке одномісне купе вирізняється обтічним дизайном, а замість дверей у нього підйомний скляний ковпак, як у літаках. Кузов авто виконаний із карбону.

Renault

Renault Scenic Фото: carscoops.com

Renault Scenic повертається на ринок у новому форматі — як електричний кросовер. 4,5-метрове авто вирізняється виразним дизайном. У нього просторий салон і місткий 545-літровий багажник. На моделі дебютує нова мультимедійна система OpenR з великим портретним тачскріном і навігацією на базі Google Maps. На вибір запропонують модифікації потужністю 170 і 220 к. с.: запас ходу становить 420 і 610 км, відповідно.

Tesla

Tesla Model 3 Фото: carscoops.com

На автошоу IAA Mobility відбувся публічний дебют оновленої Tesla Model 3. У седана нові передня частина і ліхтарі, поліпшено оздоблення салону і посилено шумоізоляцію. Електрокар став легшим і більш обтічним, тому його запас ходу зріс — він досягає 513 км у стандартній версії і 629 км — у варіанті Long Range.

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Volkswagen

Volkswagen ID.GTI Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.GTI — прототип недорогого (близько 30 000 євро) спортивного електромобіля, який з'явиться у 2026 році. Заряджений хетчбек прийде на зміну VW Polo GTI. Автомобіль отримав обвіс, спойлер і 20-дюймові диски, а в салоні встановлено спортивні крісла і кермо. Характеристики Volkswagen ID.GTI не розкривають, але відомо, що його потужність перевищить 230 к. с.

Volkswagen Passat Фото: carscoops.com

Крім того, на IAA Mobility показали новий Volkswagen Passat B9. Відтепер модель доступна виключно в кузові універсал, а її дизайн витриманий у дусі Golf 8. Новий Volkswagen Passat став більшим і просторішим усередині, а об'єм його багажника зріс до 690-1920 л. У салоні з'явився великий тачскрін. На вибір запропоновано бензинові та дизельні турбомотори потужністю від 121 до 261 к. с. Також з'явилися гібриди Volkswagen Passat, які можна зарядити, на 204 і 272 к. с.

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