Яскравий дизайн і електромотор: яким буде новий Opel Grandland (фото)

Новий Opel Grandland буде витриманий у стилістиці концепт-кара Experimental. Він стане електромобілем і буде просторішим всередині.

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Опубліковано офіційні фото нового Opel Experimental. Концепт-кар презентують у вересні на автошоу IAA в Мюнхені. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Концепт-кар показує, яким буде новий Opel Grandland Фото: Stellantis

Концептуальний електрокар є передвісником нового Opel Grandland другого покоління. Його можна порівняти з нинішнім поколінням моделі, проте він має набагато яскравіший вигляд.

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Електромобіль Opel Experimental привертає увагу гранчастим дизайном з довгим капотом, похилим дахом, високою віконною лінією і загостреною задньою частиною. Передня частина демонструє еволюцію стилю Opel Vizor: чорна вставка поєднується з тоненькими діодними фарами. Дзеркала заднього виду замінені камерами, а замість хромованих деталей використані діодні смуги.

Кросовер побудований на новій електричній платформі Фото: Stellantis

Салон Opel Experimental виконаний у мінімалістичному стилі. Замість дисплеїв передбачена проекція даних на великий скляний екран з функцією доповненої реальності. Концепт-кар отримав легкі сидіння з тоненькими спинками, а кермо виконано висувним — воно ховається при активації автопілота. Розробники обіцяють внутрішній простір на рівні більших моделей D-класу.

У салоні передбачена проекція даних Фото: Stellantis

Характеристики Opel Experimental поки що не публікують. Відомо, що це новий Opel Grandland побудують на сучасній платформі STLA Medium. Вона дає змогу випускати електрокари із запасом ходу до 700 км.

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