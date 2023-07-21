Дизель або електро: в Україні з'явився недорогий преміальний кросовер із Франції (фото)

Кросовер DS 3 оновили зовні та оснастили його новою мультимедійною системою. Модель запропонована в 130-сильній дизельній і 156-сильній електричній версіях.

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В Україну приїхав новий DS 3. Компактний кросовер від преміум-бренду концерну Stellantis відтепер доступний в Україні і в електричній версії. Про це повідомляє офіційний сайт представництва DS.

У кросовера оновлена передня частина Фото: DS Automobiles

Оновлений кросовер DS 3 2024 впізнається за збільшеною радіаторною решіткою та новими матричними фарами і зміненими ходовими вогнями. Крім того, модель в Україні отримала нові 17-дюймові диски.

Головне нововведення в салоні — сучасна мультимедійна система з 10,3-дюймовим тачскріном. В оздобленні салону використана алькантара.

Модель вперше стала доступна в електричній версії Фото: DS Automobiles

Новий DS 3 в Україні представлений в одній комплектації Performance Line, що включає безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, камери кругового огляду, підігрів сидінь, датчики дощу і світла.

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Обов'язковим є і пакет систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне сповільнення, моніторинг "сліпих" зон, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

У салоні з'явилася нова мультимедійна система Фото: DS Automobiles

Дизельний кросовер DS 3 коштує 1 217 300 гривень. Він оснащений 1,5-літровим 130-сильним двигуном, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 9,9 с і розвивати 195 км/год, витрачаючи в середньому 5,1 л/100 км.

Електромобіль DS 3 E-Tense за 1 417 700 гривень потужніший — 156 к. с., тому спринт до сотні займає 9 с. Акумуляторна батарея на 54 кВт∙год дозволяє проїхати 402 км без підзарядки.

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