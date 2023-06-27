В Україні з'явився недорогий китайський електромобіль за $13 900 (фото)

Китайський електромобіль Letin Mango Yema випускають у трьох версіях із запасом ходу до 300 км. Бюджетна модель оснащена кондиціонером, круїз-контролем і камерою заднього виду.

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В Україні з'явився дуже доступний китайські електрокар Letin Mango Yema. Міський хетчбек коштує в еквіваленті 13 900 доларів. Про це повідомляє сайт Nextcar.

Електромобіль Letin Mango Yema — компактний міський хетчбек А-класу, що конкурує з Wuling Mini EV і Chery QQ Ice Cream. У нього стриманий дизайн із високим капотом і розкосими фарами. За розмірами електрокар можна порівняти з Fiat 500, але при цьому є п'ятидверним.

Letin Mango Yema досягає всього 3,6 м у довжину

Габарити Letin Mango Yema:

довжина — 3622 мм;

ширина — 1607 мм;

висота — 1525 мм;

колісна база — 2442 мм.

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Незважаючи на скромні розміри, новий Letin Mango Yema має 185-літровий багажник. Бюджетна модель отримала цифрову панель приладів, 9-дюймовий тачскрін, кондиціонер, круїз-контроль і камеру заднього виду.

Оснащення включає цифровий щиток приладів і камеру заднього виду

В Україну привезли базовий 34-сильний варіант, але існує і 48-сильна версія. Максимальна швидкість усіх Letin Mango Yema обмежена на позначці 100 км/год.

Конкретно цей китайський електромобіль оснащений батареєю ємністю 17,28 кВт∙год і може проїхати без підзарядки до 185 км. Також можна вибрати батареї на 11,52 і 29,44 кВт∙год: запас ходу становить 130 і 300 км, відповідно. Зарядити електрокар у домашніх умовах можна за 6,5 годин.

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