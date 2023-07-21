Дизель либо электро: в Украине появился недорогой премиальный кроссовер из Франции (фото)

Кроссовер DS 3 обновили внешне и оснастили его новой мультимедийной системой. Модель предложена в 130-сильной дизельной и 156-сильной электрической версиях.

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В Украину приехал новый DS 3. Компактный кроссовер от премиум-бренда концерна Stellantis отныне доступен в Украине и в электрической версии. Об этом сообщает официальный сайт представительства DS.

У кроссовера обновлена передняя часть Фото: DS Automobiles

Обновленный кроссовер DS 3 2024 узнается по увеличенной радиаторной решетке и новым матричным фарам и измененным ходовым огням. Кроме того, модель в Украине получила новые 17-дюймовые диски.

Главное новшество в салоне – современная мультимедийная система с 10,3-дюймовым тачскрином. В отделке салона использована алькантара.

Модель впервые стала доступна в электрической версии Фото: DS Automobiles

Новый DS 3 в Украине представлен в одной комплектации Performance Line, включающей бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора, подогрев сидений, датчики дождя и света.

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Обязательным являются и пакет систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое замедление, мониторинг "слепых" зон, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.

В салоне появилась новая мультимедийная система Фото: DS Automobiles

Дизельный кроссовер DS 3 стоит 1 217 300 гривен. Он оснащен 1,5-литровым 130-сильным двигателем, позволяющим разгоняться до 100 км/ч за 9,9 с и развивать 195 км/ч, расходуя в среднем 5,1 л/100 км.

Электромобиль DS 3 E-Tense за 1 417 700 гривен мощнее – 156 л. с., поэтому спринт до сотни занимает 9 с. Аккумуляторная батарея на 54 кВт∙ч позволяет проехать 402 км без подзарядки.

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