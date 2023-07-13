В Украине появился стильный и недорогой конкурент BMW X4 от Peugeot (фото)

Купе-кроссовер Peugeot 408 отличается ярким стремительным дизайном и богато оснащен. Модель вышла на украинский рынок с 215-сильным турбомотором.

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В Киеве заметили новый Peugeot 408. Первый купе-кроссовер французской марки только вышел на украинский рынок. Фото модели опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

У Peugeot 408 стремительный силуэт с покатой крыши Фото: Topcars UA

Кроссовер Peugeot 408 достигает 4,69 м в длину при колесной базе 2,79 м, то есть по размерам сопоставим с BMW X4. Авто привлекает внимание динамичным дизайном с длинным капотом, покатой крышей и заостренной "кормой". Огромная радиаторная решетка сочетается с раскосыми диодными фарами и тоненькими ходовыми огнями.

Салон Peugeot 408 2023 выдержан в стилистике i-Cockpit. У авто небольшой руль и высоко посаженный виртуальный щиток приборов, а еще установлен 10-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 505 л.

Базовая комплектация Peugeot 408 Allure (от 1 208 800 гривен) включает бесключевой доступ, раздельный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, парктроник, датчики дождя и света, подогрев руля и сидений.

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На фото попала версия GT (1 362 300 гривен) с матричными фарами, отделкой салона алькантарой, камерами кругового обзора, массажем, электроприводом сидений и двери багажника. У всех Peugeot 408 2023 есть системы автоматического торможения, распознавания дорожных знаков, контроля разметки и "слепых" зон.

У кроссовера небольшой руль и высоко расположенный виртуальный щиток приборов Фото: Stellantis

Новый Peugeot 408 в Украине доступен с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 215 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с и способен развить 220 км/ч, а расход топлива составляет 7,0 л на 100 км в смешанном цикле.

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