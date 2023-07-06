Их выпустили лишь 320: в Киеве заметили редчайший кабриолет Peugeot (фото)

Лимитированный Peugeot 308 CC Roland Garros посвящен Открытому чемпионату Франции по теннису 2012 года. Купе-кабриолет оснащен 1,6-литровым турбомотором.

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В Киеве сфотографировали редкий купе-кабриолет Peugeot 308 CC 2012 года в лимитированном исполнении Roland Garros. Всего выпущено только 320 таких авто. Снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Peugeot 308 CC – самая оригинальная версия модели С-класса. Кабриолет оснащен складывающейся металлической крышей. Французская компания является изобретателем этой технологии – первый купе-кабриолет Peugeot появился еще в 1934 году. Было выпущено несколько подобных моделей.

Peugeot 308 CC Roland Garros посвятили Открытому чемпионату Франции по теннису, также известному как "Ролан Гаррос". Такие кабриолеты окрашены в белый цвет, а их салон отделан бело-голубой кожей.

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На кузове и в салоне авто появились логотипы теннисного турнира. Комплектация включает особые 18-дюймовые диски, парктроник, датчики дождя и света. Новым такой кабриолет Peugeot стоил от 32 300 евро.

Конкретно этот Peugeot 308 CC 2012 оснащен 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 156 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 9,3 с и развивает 215 км/ч. Также модели предлагали 200-сильную версию этого мотора и 2,0-литровый 163-сильный турбодизель.

Ранее Фокус сообщал, что Peugeot 208 прошел обновление и стал ярче на вид.

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