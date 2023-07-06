Їх випустили лише 320: у Києві помітили рідкісний кабріолет Peugeot (фото)

Лімітований Peugeot 308 CC Roland Garros присвячений Відкритому чемпіонату Франції з тенісу 2012 року. Купе-кабріолет оснащений 1,6-літровим турбомотором.

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У Києві сфотографували рідкісний купе-кабріолет Peugeot 308 CC 2012 року в лімітованому виконанні Roland Garros. Загалом випущено лише 320 таких авто. Знімки з 'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Peugeot 308 CC — найоригінальніша версія моделі С-класу. Кабріолет оснащений металевим дахом, що складається. Французька компанія є винахідником цієї технології — перший купе-кабріолет Peugeot з'явився ще в 1934 році. Було випущено кілька подібних моделей.

Peugeot 308 CC Roland Garros присвятили Відкритому чемпіонату Франції з тенісу, також відомому як "Ролан Гаррос". Такі кабріолети пофарбовані в білий колір, а їхній салон оздоблений біло-блакитною шкірою.

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На кузові та в салоні авто з'явилися логотипи тенісного турніру. Комплектація включає особливі 18-дюймові диски, парктронік, датчики дощу і світла. Новим такий кабріолет Peugeot коштував від 32 300 євро.

Саме цей Peugeot 308 CC 2012 оснащений 1,6-літровим бензиновим турбомотором потужністю 156 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 9,3 с і розвиває 215 км/год. Також моделі пропонували 200-сильну версію цього мотора і 2,0-літровий 163-сильний турбодизель.

Раніше Фокус повідомляв, що Peugeot 208 пройшов оновлення і став яскравішим на вигляд.

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