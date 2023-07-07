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550 сил и запас хода 1000 км: в Украину привезли первый кроссовер от Huawei (фото)

Новый Huawei Seres SF5, Huawei Seres SF5, кроссовер Huawei, Seres SF5, автомобиль Huawei
Фото: Topcars UA | Seres SF5 — первый автомобиль от Huawei

Новый Huawei Seres SF5 богато оснащен, а его салон отделан кожей и деревом. Мощный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с.

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В Киеве появился новый Seres SF5. Китайский кроссовер – первая модель автомобиля от Huawei. Снимки автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Среднеразмерный кроссовер Huawei Seres SF5 презентовали в 2021 году. На украинском рынке модель стоит примерно от 35 000 долларов.

Новый Huawei Seres SF5, Huawei Seres SF5, кроссовер Huawei, Seres SF5, автомобиль Huawei Fullscreen
Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с
Фото: Topcars UA

Китайский кроссовер Huawei Seres SF5 отличается элегантным обтекаемым дизайном с выраженным "носом", плавными обводами кузова и покатой крышей. Оригинально смотрятся L-образными ходовыми огнями.

Размеры Huawei Seres SF5:

  • длина – 4700 мм;
  • ширина – 1930 мм;
  • высота – 1625;
  • колесная база – 2875 мм;
  • объем багажника – 367 л.
Новый Huawei Seres SF5, Huawei Seres SF5, кроссовер Huawei, Seres SF5, автомобиль Huawei Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: Huawei

Новый Huawei Seres SF5 позиционируется как премиальная модель, поэтому его салон отделан кожей и деревом, предусмотрены электропривод сидений, виртуальная панель приборов и большой портретный тачскрин.

Кроссовер Huawei Seres SF5 предложен исключительно в гибридном исполнении. Колеса вращают два электромотора общей мощностью 550 л. с., а 1,5-литровая бензиновая четверка служит генератором и вырабатывает электричество.

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Автомобиль Huawei разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с и расходует в среднем 6,8 л/100 км. Большая батарея на 35 кВт∙ч позволяет проехать 180 км в электрическом режиме. Суммарный же запас хода на бензине и электротяге составляет 1000 км.

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