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Авто

550 сил і запас ходу 1000 км: в Україну привезли перший кросовер від Huawei (фото)

Новий Huawei Seres SF5, Huawei Seres SF5, кросовер Huawei, Seres SF5, автомобіль Huawei
Фото: Topcars UA | Seres SF5 — перший автомобіль від Huawei

Новий Huawei Seres SF5 багато оснащений, а його салон оздоблений шкірою і деревом. Потужний кросовер розганяється до 100 км/год за 4,7 с.

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У Києві з'явився новий Seres SF5. Китайський кросовер — перша модель автомобіля від Huawei. Знімки автомобіля з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Середньорозмірний кросовер Huawei Seres SF5 презентували у 2021 році. На українському ринку модель коштує приблизно від 35 000 доларів.

Новий Huawei Seres SF5, Huawei Seres SF5, кросовер Huawei, Seres SF5, автомобіль Huawei Fullscreen
Кросовер розганяється до 100 км/год за 4,7 с
Фото: Topcars UA

Китайський кросовер Huawei Seres SF5 вирізняється елегантним обтічним дизайном з вираженим "носом", плавними обводами кузова і похилим дахом. Оригінальний вигляд мають L-подібні ходові вогні.

Розміри Huawei Seres SF5:

  • довжина — 4700 мм;
  • ширина — 1930 мм;
  • висота — 1625;
  • колісна база — 2875 мм;
  • об'єм багажника — 367 л.
Новий Huawei Seres SF5, Huawei Seres SF5, кросовер Huawei, Seres SF5, автомобіль Huawei Fullscreen
Салон оздоблений шкірою і деревом
Фото: Huawei

Новий Huawei Seres SF5 позиціонується як преміальна модель, тому його салон оздоблено шкірою і деревом, передбачено електропривод сидінь, віртуальну панель приладів і великий портретний тачскрін.

Кросовер Huawei Seres SF5 запропонований виключно в гібридному виконанні. Колеса обертають два електромотори загальною потужністю 550 к. с., а 1,5-літрова бензинова четвірка служить генератором і виробляє електрику.

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Автомобіль Huawei розганяється до 100 км/год за 4,7 с і витрачає в середньому 6,8 л/100 км. Велика батарея на 35 кВт∙год дає змогу проїхати 180 км в електричному режимі. Сумарний же запас ходу на бензині та електротязі становить 1000 км.

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