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В Україну привезли недорогі електромобілі в стилі Hyundai Elantra (фото)

Raysince E5 Electric, китайський електромобіль, електромобіль Raysince
Raysince E5 Electric — електричний седан С-класу

Китайський електрокар Raysince E5 Electric оснащений 163-сильним мотором і може проїхати 350 км без підзарядки. Компактний седан має великий 502-літровий багажник.

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В Україні з'явився новий Raysince E5 Electric. Бюджетний китайський електромобіль коштує від 24 500 доларів. Про це повідомляє сайт Nextcar.

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Запас ходу електрокара становить 350 км

Електрокар Raysince E5 Electric — невеликий седан С-класу завдовжки 4572 мм і завширшки 1825 мм при колісній базі 2670 мм. За дизайном авто нагадує стару Hyundai Elantra 2015-2020 років випуску. У нього клиноподібний силует, розкосі фари і рельєфні боковини.

Raysince E5 Electric, китайський електромобіль, електромобіль Raysince Fullscreen
Седан отримав цифровий щиток приладів і великий тачскрін

У салоні Raysince E5 Electric передбачені цифровий щиток приладів і 10-дюймовий сенсорний дисплей мультимедіа. Об'єм багажника становить 502 л. Оснащення включає кондиціонер, круїз-контроль, камеру заднього виду і парктронік.

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Китайський електромобіль Raysince E5 Electric оснащений мотором на 163 к.с. і 250 Нм, а також літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 54,3 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 9,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на 152 км/год.

Raysince E5 Electric, китайський електромобіль, електромобіль Raysince Fullscreen
Об'єм багажника становить 502 л

Запас ходу Raysince E5 Electric становить приблизно 350 км, а зарядити батарею можна за 8-9 годин у домашніх умовах і за 30-40 хвилин — у швидкому режимі. Вона захищена від пилу та вологи за стандартом ІР67.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився ще більш доступний китайський електромобіль за $13 900.

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