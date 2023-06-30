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Авто

В Украину привезли недорогие электромобили в стиле Hyundai Elantra (фото)

Raysince E5 Electric, китайский электромобиль, электромобиль Raysince
Raysince E5 Electric — электрический седан С-класса

Китайский электрокар Raysince E5 Electric оснащен 163-сильным мотором и может проехать 350 км без подзарядки. Компактный седан обладает большим 502-литровым багажником.

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В Украине появился новый Raysince E5 Electric. Бюджетный китайский электромобиль стоит от 24 500 долларов. Об этом сообщает сайт Nextcar.

Raysince E5 Electric, китайский электромобиль, электромобиль Raysince Fullscreen
Запас хода электрокара составляет 350 км

Электрокар Raysince E5 Electric – небольшой седан С-класса длиной 4572 мм и шириной 1825 мм при колесной базе 2670 мм. По дизайну авто напоминает старую Hyundai Elantra 2015-2020 годов выпуска. У него клиновидный силуэт, раскосые фары и рельефные боковины.

Raysince E5 Electric, китайский электромобиль, электромобиль Raysince Fullscreen
Седан получил цифровой щиток приборов и большой тачскрин

В салоне Raysince E5 Electric предусмотрены цифровой щиток приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Объем багажника составляет 502 л. Оснащение включает кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида и парктроник.

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Китайский электромобиль Raysince E5 Electric оснащен мотором на 163 л. с. и 250 Нм, а также литий-железо-фосфатной батареей емкостью 54,3 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 9,8 с, а его максимальная скорость ограничена на 152 км/ч.

Raysince E5 Electric, китайский электромобиль, электромобиль Raysince Fullscreen
Объем багажника составляет 502 л

Запас хода Raysince E5 Electric составляет примерно 350 км, а зарядить батарею можно за 8-9 часов в домашних условиях и за 30-40 минут – в быстром режиме. Она защищена от пыли и влаги по стандарту ІР67.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился еще более доступный китайский электромобиль за $13 900.

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