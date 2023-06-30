В Украину привезли недорогие электромобили в стиле Hyundai Elantra (фото)

Китайский электрокар Raysince E5 Electric оснащен 163-сильным мотором и может проехать 350 км без подзарядки. Компактный седан обладает большим 502-литровым багажником.

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В Украине появился новый Raysince E5 Electric. Бюджетный китайский электромобиль стоит от 24 500 долларов. Об этом сообщает сайт Nextcar.

Запас хода электрокара составляет 350 км

Электрокар Raysince E5 Electric – небольшой седан С-класса длиной 4572 мм и шириной 1825 мм при колесной базе 2670 мм. По дизайну авто напоминает старую Hyundai Elantra 2015-2020 годов выпуска. У него клиновидный силуэт, раскосые фары и рельефные боковины.

Седан получил цифровой щиток приборов и большой тачскрин

В салоне Raysince E5 Electric предусмотрены цифровой щиток приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Объем багажника составляет 502 л. Оснащение включает кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида и парктроник.

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Китайский электромобиль Raysince E5 Electric оснащен мотором на 163 л. с. и 250 Нм, а также литий-железо-фосфатной батареей емкостью 54,3 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 9,8 с, а его максимальная скорость ограничена на 152 км/ч.

Объем багажника составляет 502 л

Запас хода Raysince E5 Electric составляет примерно 350 км, а зарядить батарею можно за 8-9 часов в домашних условиях и за 30-40 минут – в быстром режиме. Она защищена от пыли и влаги по стандарту ІР67.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился еще более доступный китайский электромобиль за $13 900.

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