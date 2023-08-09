Яркий дизайн и электромотор: каким будет новый Opel Grandland (фото)

Новый Opel Grandland будет выдержан в стилистике концепт-кара Experimental. Он станет электромобилем и будет просторнее внутри.

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Опубликованы официальные фото нового Opel Experimental. Концепт-кар презентуют в сентябре на автошоу IAA в Мюнхене. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Концепт-кар показывает, каким будет новый Opel Grandland Фото: Stellantis

Концептуальный электрокар является предвестником нового Opel Grandland второго поколения. Он сопоставим с нынешним поколением модели, однако выглядит гораздо ярче.

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Электромобиль Opel Experimental привлекает граненым дизайном с длинным капотом, покатой крышей, высокой оконной линией и заостренной задней частью. Передняя часть демонстрирует эволюцию стиля Opel Vizor: черная вставка сочетается с тоненькими диодными фарами. Зеркала заднего вида заменены камерами, а вместо хромированных деталей использованы диодные полосы.

Кроссовер построен на новой электрической платформе Фото: Stellantis

Салон Opel Experimental выполнен в минималистическом стиле. Вместо дисплеев предусмотрена проекция данных на большой стеклянный экран с функцией дополненной реальности. Концепт-кар получил легкие сиденья с тоненькими спинками, а руль выполнен выдвижным – он прячется при активации автопилота. Разработчики обещают внутреннее пространство на уровне более крупных моделей D-класса.

В салоне предусмотрена проекция данных Фото: Stellantis

Характеристики Opel Experimental пока не публикуют. Известно, что это новый Opel Grandland построят на современной платформе STLA Medium. Она позволяет выпускать электрокары с запасом хода до 700 км.

Ранее Фокус рассказывал про новый Opel Crossland. Он также получит электрическую версию.

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