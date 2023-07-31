Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Новий дешевий електрокросовер Opel помітили на дорогах за рік до презентації (фото)

новий опель кросланд, Opel Crossland, новий Opel Crossland, Opel Crossland 2024, кросовер Opel
Фото: carscoops.com | Opel Crossland підросте до 4,3 м завдовжки

Кросовер Opel Crossland буде побудований на новій платформі і стане більшим. Вперше в лінійці моделі з'являться гібридні та електрична версії.

Related video

У Німеччині під час випробувань сфотографували новий Opel Crossland другого покоління. Компактний та недорогий кросовер проходить випробування та буде презентований у другій половині 2024 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Opel Crossland 2024, новий Opel Crossland, Opel Crossland, кросовер Opel Fullscreen
Кросовер вперше стане електрокаром
Фото: carscoops.com

Новий Opel Crossland закрили камуфляжною плівкою, проте окремі деталі дизайну все ж таки можна розглянути. Кросовер збереже передню частину Opel Vizor із чорною вставкою на місці решітки радіатора та фарами, доповненими Г-подібними ходовими вогнями.

Важливо
Тест-драйв кросовера Opel Grandland: доступний флагман
Тест-драйв кросовера Opel Grandland: доступний флагман

Також помітно, що найдоступніший кросовер Opel виріс у розмірах приблизно до 4,3 м у довжину. У профіль він дуже схожий на новий Citroen C3 Aircross, що й не дивно – моделі породяться, адже вони побудовані на одній платформі БМР.

Крім того, близькими родичами Opel Crossland 2024 є нові Fiat 600 та Jeep Avenger. Як і вони, німецький кросовер буде запропонований у гібридному та електричному виконанні.

кросовер Opel Crossland, Opel Crossland, новий Opel Crossland, Opel Crossland 2024, кросовер Opel Fullscreen
Новий Opel Crossland представлять у 2024 році
Фото: carscoops.com

Електромобіль Opel Crossland отримає 156-сильний двигун і батарею на 54 кВт∙год, а його запас ходу складе близько 400 км. Гібридні версії потужністю 100 та 136 л. с. отримають 1,2-літровий бензиновий турбомотор та 48-вольтну "м'яку" установку. Наклейки у вигляді блискавок на боковинах тестового авто вказують, що саме електрокар.

Раніше Фокус розповідав про новий Opel Corsa 2024. Хетчбек також доступний у гібридних та електричних версіях.

Також ми писали, що у Opel Astra з'явилася нова спортивна версія із витратою 1,3 л на 100 км.