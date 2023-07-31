Новий дешевий електрокросовер Opel помітили на дорогах за рік до презентації (фото)

Кросовер Opel Crossland буде побудований на новій платформі і стане більшим. Вперше в лінійці моделі з'являться гібридні та електрична версії.

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У Німеччині під час випробувань сфотографували новий Opel Crossland другого покоління. Компактний та недорогий кросовер проходить випробування та буде презентований у другій половині 2024 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кросовер вперше стане електрокаром Фото: carscoops.com

Новий Opel Crossland закрили камуфляжною плівкою, проте окремі деталі дизайну все ж таки можна розглянути. Кросовер збереже передню частину Opel Vizor із чорною вставкою на місці решітки радіатора та фарами, доповненими Г-подібними ходовими вогнями.

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Також помітно, що найдоступніший кросовер Opel виріс у розмірах приблизно до 4,3 м у довжину. У профіль він дуже схожий на новий Citroen C3 Aircross, що й не дивно – моделі породяться, адже вони побудовані на одній платформі БМР.

Крім того, близькими родичами Opel Crossland 2024 є нові Fiat 600 та Jeep Avenger. Як і вони, німецький кросовер буде запропонований у гібридному та електричному виконанні.

Новий Opel Crossland представлять у 2024 році Фото: carscoops.com

Електромобіль Opel Crossland отримає 156-сильний двигун і батарею на 54 кВт∙год, а його запас ходу складе близько 400 км. Гібридні версії потужністю 100 та 136 л. с. отримають 1,2-літровий бензиновий турбомотор та 48-вольтну "м'яку" установку. Наклейки у вигляді блискавок на боковинах тестового авто вказують, що саме електрокар.

Раніше Фокус розповідав про новий Opel Corsa 2024. Хетчбек також доступний у гібридних та електричних версіях.

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