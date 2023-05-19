Сімейний спорткар Opel Astra отримав заряджену версію з витратою 1,3 л на 100 км (фото)

Універсал Opel Astra GSe від Irmscher став яскравішим на вигляд і отримав більш дороге внутрішнє оздоблення. Гібридна установка потужністю 225 л. с. дозволяє розганятися до 100 км/год за 76 с.

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У Opel Astra 2023 з'явилася нова заряджена версія. Сімейну модель С-класу додали спортивності. Про це повідомляється на сайті німецького ательє Irmscher.

Саме ця компанія виконала тюнінг Opel Astra. В Irmscher вже не одне десятиліття займаються доопрацюванням моделей німецької марки.

За основу взяли новий Opel Astra GSe, причому у сімейному виконанні з кузовом універсал. Ця модель сама по собі вже позиціонується як спортивна, але в Irmscher вирішили зробити її ще яскравішою.

Універсал отримав обважування та збільшений спойлер

Універсал Opel Astra GSe занижений на 10 мм, а також отримав більш агресивний передній бампер, аеродинамічний обвіс та збільшений спойлер на даху. Стандартними є спеціальні 19-дюймові диски Irmscher з низькопрофільною гумою розміром 225/45 R19. Боковини прикрасили смугами, а за доплату капот можуть забарвити чорний колір.

Салон Opel Astra GSe оброблений шкірою та алькантарою, а також додали фірмові килимки. На порогах з'явилися металеві накладки.

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Новий Opel Astra GSe від Irmscher зберігає стандартну гібридну установку потужністю 225 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 7,6 сек. і при цьому здатний проїхати 63 км в електричному режимі і витрачає в середньому 1,3 л на 100 км. Керованість авто покращили, переналаштувавши кермо та систему стабілізації.

Раніше Фокус повідомляв, що Opel Astra стане кросовером – нова версія вже проходить тести.

Також ми писали, що Opel випустив комерційний електрокар із запасом ходу понад 300 км.