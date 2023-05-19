Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Сімейний спорткар Opel Astra отримав заряджену версію з витратою 1,3 л на 100 км (фото)

Opel Astra GSe Irmscher, Opel Astra GSe, Opel Astra, універсал Opel Astra, новий Opel Astra
Opel Astra GSe тюнінгували в ательє Irmscher

Універсал Opel Astra GSe від Irmscher став яскравішим на вигляд і отримав більш дороге внутрішнє оздоблення. Гібридна установка потужністю 225 л. с. дозволяє розганятися до 100 км/год за 76 с.

Related video

У Opel Astra 2023 з'явилася нова заряджена версія. Сімейну модель С-класу додали спортивності. Про це повідомляється на сайті німецького ательє Irmscher.

Саме ця компанія виконала тюнінг Opel Astra. В Irmscher вже не одне десятиліття займаються доопрацюванням моделей німецької марки.

За основу взяли новий Opel Astra GSe, причому у сімейному виконанні з кузовом універсал. Ця модель сама по собі вже позиціонується як спортивна, але в Irmscher вирішили зробити її ще яскравішою.

Opel Astra GSe Irmscher, Opel Astra GSe, Opel Astra, універсал Opel Astra, новий Opel Astra Fullscreen
Універсал отримав обважування та збільшений спойлер

Універсал Opel Astra GSe занижений на 10 мм, а також отримав більш агресивний передній бампер, аеродинамічний обвіс та збільшений спойлер на даху. Стандартними є спеціальні 19-дюймові диски Irmscher з низькопрофільною гумою розміром 225/45 R19. Боковини прикрасили смугами, а за доплату капот можуть забарвити чорний колір.

Салон Opel Astra GSe оброблений шкірою та алькантарою, а також додали фірмові килимки. На порогах з'явилися металеві накладки.

Важливо
На продаж виставили рідкісний спорткар Opel 80-х у стані нового авто (фото)
На продаж виставили рідкісний спорткар Opel 80-х у стані нового авто (фото)

Новий Opel Astra GSe від Irmscher зберігає стандартну гібридну установку потужністю 225 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 7,6 сек. і при цьому здатний проїхати 63 км в електричному режимі і витрачає в середньому 1,3 л на 100 км. Керованість авто покращили, переналаштувавши кермо та систему стабілізації.

Раніше Фокус повідомляв, що Opel Astra стане кросовером – нова версія вже проходить тести.

Також ми писали, що Opel випустив комерційний електрокар із запасом ходу понад 300 км.