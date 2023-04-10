Opel показав стильний електричний фургон-кросовер із запасом ходу понад 300 км (фото)

На місці задніх сидінь Opel Mokka Electric з'явився вантажний відсік із безліччю висувних шухляд. Таке рішення дуже зручне для служб доставки.

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У лінійці Opel Mokka Electric з'явилася незвична комерційна версія. Електричний кросовер перетворили на оригінальний фургон. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Ззаду в кросовері облаштований вантажний відсік Фото: Stellantis

Візуально-комерційний електромобіль Opel Mokka не відрізняється від стандартної версії. У нього похилий дах, короткі звиси кузова та передня частина в стилістиці Opel Vizor — із чорною вставкою на місці решітки радіатора та матричними діодними фарами.

На сместі задніх сидінь з'явився органайзер із висувними шухлядами Фото: Stellantis

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Головні зміни відбулися всередині. У кросовера зняли задні сидіння, а на їхньому місці з'явився своєрідний органайзер із безліччю висувних шухляд, створений у компанії Bott GmbH & Co. KG. Таке рішення зручне для пересувної майстерні або служб доставки — у кожну скриньку можна розмістити окреме замовлення. Від водія вантажний відсік відокремлений решіткою.

Запас ходу електрокара складає 338 км Фото: Stellantis

З технічного погляду — жодних змін. Електромобіль Opel Mokka оснащений 136-сильним мотором і батареєю ємністю 50 кВт∙год. Він може розвинути 150 км/год, а запас ходу становить 338 км. Зарядити електрокар на 80% у швидкому режимі можна за 30 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що аналогічний фургон-кросовер створила й Renault, однак у його салоні немає органайзера.

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