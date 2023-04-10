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Opel показав стильний електричний фургон-кросовер із запасом ходу понад 300 км (фото)

Opel Mokka Electric, Opel Mokka, електромобіль Opel Mokka
Фото: Stellantis | Комерційна версія візуально не відрізняється від стандартного Opel Mokka Electric

На місці задніх сидінь Opel Mokka Electric з'явився вантажний відсік із безліччю висувних шухляд. Таке рішення дуже зручне для служб доставки.

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У лінійці Opel Mokka Electric з'явилася незвична комерційна версія. Електричний кросовер перетворили на оригінальний фургон. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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Ззаду в кросовері облаштований вантажний відсік
Фото: Stellantis

Візуально-комерційний електромобіль Opel Mokka не відрізняється від стандартної версії. У нього похилий дах, короткі звиси кузова та передня частина в стилістиці Opel Vizor — із чорною вставкою на місці решітки радіатора та матричними діодними фарами.

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На сместі задніх сидінь з'явився органайзер із висувними шухлядами
Фото: Stellantis
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Головні зміни відбулися всередині. У кросовера зняли задні сидіння, а на їхньому місці з'явився своєрідний органайзер із безліччю висувних шухляд, створений у компанії Bott GmbH & Co. KG. Таке рішення зручне для пересувної майстерні або служб доставки — у кожну скриньку можна розмістити окреме замовлення. Від водія вантажний відсік відокремлений решіткою.

Opel Mokka e, Opel Mokka Electric, Opel Mokka, електромобіль Opel Mokka Fullscreen
Запас ходу електрокара складає 338 км
Фото: Stellantis

З технічного погляду — жодних змін. Електромобіль Opel Mokka оснащений 136-сильним мотором і батареєю ємністю 50 кВт∙год. Він може розвинути 150 км/год, а запас ходу становить 338 км. Зарядити електрокар на 80% у швидкому режимі можна за 30 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що аналогічний фургон-кросовер створила й Renault, однак у його салоні немає органайзера.

Також ми писали, що Opel, Citroen і Peugeot презентували електричні фургони підвищеної прохідності.