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Авто

Opel показал стильный электрический фургон-кроссовер с запасом хода свыше 300 км (фото)

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Фото: Stellantis | Коммерческая версия визуально не отличается от стандартного Opel Mokka Electric

На месте задних сидений в Opel Mokka Electric появился грузовой отсек со множеством выдвижных ящиков. Такое решение очень удобно для служб доставки.

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В линейке Opel Mokka Electric появилась необычная коммерческая версия. Электрический кроссовер превратили в оригинальный фургон. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

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Сзади в кроссовере обустроен грузовой отсек
Фото: Stellantis

Визуально коммерческий электромобиль Opel Mokka не отличается от стандартной версии. У него покатая крыша, короткие свесы кузова и передняя часть в стилистике Opel Vizor – с черной вставкой на месте решетки радиатора и матричными диодными фарами.

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На сместе задних сидений появился органайзер с выдвижными ящиками
Фото: Stellantis
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Главные изменения произошли внутри. У кроссовера сняли задние сиденья, а на их месте появился своеобразный органайзер с множеством выдвижных ящиков, созданный в компании Bott GmbH & Co. KG. Такое решение удобное для передвижной мастерской или служб доставки – в каждый ящик можно поместить отдельный заказ. От водителя грузовой отсек отделен решеткой.

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Запас хода электрокара составляет 338 км
Фото: Stellantis

С технической точки зрения – никаких изменений. Электромобиль Opel Mokka оснащен 136-сильным мотором и батареей емкостью 50 кВт∙ч. Он способен развить 150 км/ч, а запас хода составляет 338 км. Зарядить электрокар на 80% в быстром режиме можно за 30 минут.

Ранее Фокус сообщал, что аналогичный фургон-кроссовер создали и Renault, однако в его салоне нет органайзера.

Также мы писали, что Opel, Citroen и Peugeot презентовали электрические фургоны повышенной проходимости.