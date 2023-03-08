Таємничий кросовер Opel Astra помітили під час випробувань (фото)

У прототипа Opel Astra збільшено кліренс, встановлений захист днища та колісних арок.

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У Скандинавії проходить випробування дуже незвичайний Opel. Він є прототипом нового компактного кросовера німецької марки. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] В авто збільшений кліренс і додані накладки на арках Фото: carscoops.com

Автомобіль не прикритий камуфляжем, тож його дизайн можна розглянути. Він виглядає як хетчбек Opel Astra, але з низкою відмінностей. Зокрема, у нього збільшено кліренс, встановлений захист днища, а на колісних арках з'явилися пластикові накладки. Крім того, встановлено позашляхову гуму з високим профілем.

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Експерти Carscoops вважають, що це може бути кросовер Opel Astra. Хетчбек підвищеної прохідності стане конкурентом Kia XCeed та Ford Focus Active. Також не заперечується, що подібним позашляховим варіантом стане й універсал Opel Astra.

[ + – ] Opel отримав позашляхову гуму Фото: carscoops.com

Втім, існує й інша версія — кузов Astra використано лише для маскування. Насправді випробування проходить новий кросовер Opel, який використовує платформу ЕМР2, як і Astra. Це може бути наступне покоління Opel Crossland або повністю нова модель.

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