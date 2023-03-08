Таинственный кроссовер Opel Astra заметили во время испытаний (фото)
У прототипа Opel Astra увеличен клиренс, установлена защита днища и колесных арок.
В Скандинавии проходит тесты очень необычный Opel. Он является прототипом нового компактного кроссовера немецкой марки. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Автомобиль не прикрыт камуфляжем, поэтому его дизайн можно рассмотреть. Он выглядит как хэтчбек Opel Astra, но с рядом отличий. В частности, у него увеличен клиренс, установлена защита днища, а на колесных арках появились пластиковые накладки. Кроме того, установлена внедорожная резина с высоким профилем.Важно
Эксперты Carscoops считают, что это может быть кроссовер Opel Astra. Хэтчбек повышенной проходимости станет конкуретом Kia XCeed и Ford Focus Active. Также не исключено, что подобным внедорожным вариантом обзаведется и универсал Opel Astra.
Впрочем, существует и другая версия – кузов Astra использован лишь для маскировки. На самом деле испытания проходит новый кроссовер Opel, использующий платформу ЕМР2, как и Astra. Это может быть следующее поколение Opel Crossland либо же полностью новая модель.
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