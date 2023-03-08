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Авто

Таинственный кроссовер Opel Astra заметили во время испытаний (фото)

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Фото: carscoops.com | Прототип Opel Astra тестируют в Скандинавии

У прототипа Opel Astra увеличен клиренс, установлена защита днища и колесных арок.

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В Скандинавии проходит тесты очень необычный Opel. Он является прототипом нового компактного кроссовера немецкой марки. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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У авто увеличен клиренс и добавлены накладки на арках
Фото: carscoops.com

Автомобиль не прикрыт камуфляжем, поэтому его дизайн можно рассмотреть. Он выглядит как хэтчбек Opel Astra, но с рядом отличий. В частности, у него увеличен клиренс, установлена защита днища, а на колесных арках появились пластиковые накладки. Кроме того, установлена внедорожная резина с высоким профилем.

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Эксперты Carscoops считают, что это может быть кроссовер Opel Astra. Хэтчбек повышенной проходимости станет конкуретом Kia XCeed и Ford Focus Active. Также не исключено, что подобным внедорожным вариантом обзаведется и универсал Opel Astra.

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Opel получил внедорожную резину
Фото: carscoops.com

Впрочем, существует и другая версия – кузов Astra использован лишь для маскировки. На самом деле испытания проходит новый кроссовер Opel, использующий платформу ЕМР2, как и Astra. Это может быть следующее поколение Opel Crossland либо же полностью новая модель.

Ранее Фокус сообщал, что новый Opel Corsa 2023 рассекречен до премьеры.

Также мы писали, что в Украину приехал флагманский кроссовер Opel.