Семейный спорткар: Opel Astra получил заряженную версию с расходом 1,3 л на 100 км (фото)

Универсал Opel Astra GSe от Irmscher стал ярче на вид и получил более дорогую внутреннюю отделку. Гибридная установка мощностью 225 л. с. позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7,6 с.

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У Opel Astra 2023 появилась новая заряженная версия. Семейной модели С-класса добавили спортивности. Об этом сообщается на сайте немецкого ателье Irmscher.

Именно эта компания выполнила тюнинг Opel Astra. В Irmscher уже не одно десятилетие занимаются доработкой моделей немецкой марки.

За основу взяли новый Opel Astra GSe, причем в семейном исполнении с кузовом универсал. Эта модель сама по себе уже позиционируется как спортивная, но в Irmscher решили сделать ее еще ярче.

Универсал получил обвес и увеличяенный спойлер

Универсал Opel Astra GSe занижен на 10 мм, а также получил более агрессивный передний бампер, аэродинамический обвес и увеличенный спойлер на крыше. Стандартными являются особые 19-дюймовые диски Irmscher с низкопрофильной резиной размером 225/45 R19. Боковины украсили полосами, а за доплату капот могут окрасить в черный цвет.

Салон Opel Astra GSe отделан кожей и алькантарой, а также добавили фирменные коврики. На порогах появились металлические накладки.

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Новый Opel Astra GSe от Irmscher сохраняет стандартную гибридную установку мощностью 225 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,6 с и при этом способен проехать 63 км в электрическом режиме и расходует в среднем 1,3 л на 100 км. Управляемость авто улучшили, перенастроив рулевое управление и систему стабилизации.

Ранее Фокус сообщал, что Opel Astra станет кроссовером — новая версия уже проходит тесты.

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