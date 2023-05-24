Свіжий дизайн та гібридні версії: представлено новий Opel Corsa 2024 (фото)

Новий Opel Corsa 2024 став технологічнішим і ефективнішим за попередню модель. Електрична версія хетчбека здатна проїхати до 402 км на одному заряді.

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Stellantis представили оновлений хетчбек Opel Corsa 2024 модельного року. Новинка отримала оновлений дизайн, багате оснащення та гібридні модифікації. Про це розповіли на сайті концерну.

Новий Opel Corsa отримав змінений дизайн. Спереду замість решітки радіатора встановили чорну панель Vizor, яка є і на інших моделях бренду.

Попереду з'явилася панель Vizor Фото: Stellantis

Тепер для Opel Corsa доступні модернізовані матричні світлодіодні фари IntelliLux. Їх можна замовити лише як опцію.

Загалом хетчбек зберіг знайомий дизайн, але став виглядати сучасніше. Позаду розміщені невеликі ліхтарі із затемненим склом.

Позаду розміщені невеликі ліхтарі Фото: Stellantis

Усередині з'явилася оновлена інформаційно-розважальна система з 10-дюймовим дисплеєм. Вона працює на базі платформи Qualcomm Snapdragon Cockpit Platform.

Також у салоні розмістили 7-дюймову цифрову панель приладів. Вона отримала оновлений інтерфейс.

Інтер'єр Opel Corsa 2024 був сильно змінений Фото: Stellantis

Вперше для Opel Corsa пропонується бездротова зарядка. Інформаційно-розважальна система підтримує Android Auto та Apple CarPlay.

Важіль перемикання передач замінили на компактний селектор. Крім цього, модель отримала безліч нових систем безпеки, включаючи адаптивний круїз-контроль і автономне екстрене гальмування з виявленням пішоходів.

Електрична версія Corsa Electric тепер оснащена оновленою силовою установкою з електродвигуном потужністю 154 к.с. Він живиться від збільшеної батареї місткістю 51 кВт·год. Запас ходу складає до 402 км на одному заряді.

Також на вибір буде доступно відразу кілька "м'яких" гібридних версій із 48-вольтовим стартер-генератором. Він працюватиме в парі з 1,2-літровим двигуном потужністю до 136 к.с.

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Новий Opel Corsa дебютує на європейському ринку до кінця 2023 року. Початкова вартість моделі становитиме близько $24 000.

Раніше Фокус писав, що тюнінг-ательє Irmscher підготувало заряджену версію Opel Astra 2023.