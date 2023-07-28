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Тест-драйв кросовера Opel Grandland: доступний флагман

кросовер Opel Grandland, Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel
Фото: Тарас Брязгунов | Opel Grandland нещодавно пройшов оновлення

Opel Grandland — флагманський кросовер німецької марки і одна з найдоступніших моделей у своєму класі. Фокус дізнався сильні та слабкі сторони моделі та визначив, чи відповідає вона своєму ціннику.

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Популярність кросоверів в Україні досягла рекордної позначки — вони зайняли 82,2% ринку нових авто. Найбільшим попитом користуються моделі сегмента C-SUV. Їх не можна назвати бюджетними та дешевими, тим паче, що в умовах війни та зростання курсу валют вони помітно додали в ціні за останні півтора року. Втім, і в цьому класі є моделі за розумною ціною. До таких належить новий Opel Grandland — один із недорогих представників свого сегмента. Саме ця модель і була надана на тест Фокусу.

Opel Grandland 2023, кросовер Opel Grandland, Opel Grandland, новий Opel Grandland, кросовер Opel Fullscreen
Передня частина виконана в новій фірмовій стилістиці Opel Vizor
Фото: Тарас Брязгунов

Чорний у тренді — дизайн Opel Grandland

Зовнішній вигляд Opel Grandland солідний і стриманий — з профільованими боковинами, злегка похилим дахом і задніми стійками у вигляді акулячих плавників. Під час оновлення авто наділили рисами нового фамільного стилю Opel. На місці решітки радіатора — чорна вставка, яку називають Opel Vizor. Під стать їй і чорний глянцевий декор на кузові, який у версії GS Pack замінив хромовані деталі.

Посилюють враження 18-дюймові диски, обвіс та дах чорного кольору. Загалом, у такому виконанні новий Opel Grandland має особливо стильний і цікавий вигляд.

Опель Грандланд, кросовер Opel Grandland, Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
Grandland — найбільший кросовер Opel
Фото: Тарас Брязгунов

Також на згадку заслуговують нові матричні фари Opel Grandland зі змінним пучком світла — рідкість у цій ціновій категорії. Дорога підсвічується відмінно, а при розблокуванні авто воно вітає водія оригінальним "танцем" фар.

Opel Grandland побудований на платформі EMP2, тобто є близьким родичем Peugeot 3008 і Citroen C5 Aircross. Наразі це найбільший кросовер Opel.

Опель Грандланд, кросовер Opel Grandland, Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
Чорний глянцевий декор у версії GS Pack робить кросовер яскравішим на вигляд
Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Opel Grandland 2023:

  • довжина — 4477 мм;
  • ширина — 1906 мм;
  • висота — 1609 мм;
  • колісна база — 2675 мм.
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Кросовер отримав сучасні матричні фари
Фото: Тарас Брязгунов
кросовер Opel Grandland, Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
18-дюймові диски пофарбовані в чорний колір
Фото: Тарас Брязгунов

Салон Opel Grandland 2023

Перемістимося в салон Opel Grandland 2023. У версії GS Pack в оздобленні поєднуються шкіра і чорні лаковані вставки, а педалі прикрашені металевими накладками. Кермо злегка скошене знизу і забезпечене напливами в районі хвата рук. Оригінальний вигляд має вигнутий селектор КПП, який можна зустріти і на інших моделях концерну Stellantis.

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Шкіряне оздоблення салону розбавлене чорними лакованими вставками
Фото: Тарас Брязгунов

На зміну циферблатам приладів прийшов дисплей. Показання на ньому добре зчитуються, а графіка доволі лаконічна і без надмірностей. При зміні режиму їзди змінюється її колір.

Широка центральна панель Opel Grandland увінчана великим 10-дюймовим тачскріном. Меню мультимедіа просте і зрозуміле, а ось до якості картинки з камери є питання — вона не найкраща. Звісно, передбачені Android Auto і Apple CarPlay.

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Новий Opel Grandland отримав віртуальний щиток приладів
Фото: Тарас Брязгунов
кросовер Opel Grandland, Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
Колір графіки змінюється залежно від обраного режиму їзди
Фото: Тарас Брязгунов

Перемикачів аудіо та клімату небагато: вони доволі великі і ними можна користуватися на дотик. Нижче розташована ніша з USB-роз'ємом, що замикається, куди поміститься телефон. На додачу, у Opel Grandland вельми великий ящик для рукавичок, а ось бокс у підлокітнику дуже глибокий, але при цьому вузькуватий.

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Просторий салон і великий багажник

Водійське крісло оснащене електроприводом, а у рульової колонки широкий діапазон регулювань, тож зручна позиція за кермом підбирається швидко. Передні крісла Opel Grandland пружні та комфортабельні. Цікава деталь: вони отримали сертифікацію у німецького незалежного центру з ергономіки AGR. Спина не втомлюється під час поїздок на великі відстані, а ось бічної підтримки хотілося б трохи більше.

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Передні сидіння отримали електропривод, підігрів і вентиляцію, а їхня подушка подовжується
Фото: Тарас Брязгунов
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На другому ряду достатньо місця для ніг і над головою
Фото: Тарас Брязгунов

Зате у сидінь є не тільки підігрів, а й вентиляція. Центральний підлокітник невеликий, але зате регульований.

Висока посадка і великі дзеркала заднього виду забезпечують хорошу оглядовість. До габаритів авто звикаєш швидко. Хіба що передні стійки доволі товсті й трохи перекривають огляд.

Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
У кросовера оригінальний вигнутий важіль КПП
Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
Бокс у підлокітнику вузький, але глибокий
Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
У кросовера доволі великий ящик для рукавичок
Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
Для задніх пасажирів передбачені USB-порт і підігрів сидінь
Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel
Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel
Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel
Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel

Простір на другому ряду цілком пристойний, за мірками кросоверів С-класу — місця для ніг вистачає, та й над головою залишається запас. Ширина салону достатня, щоб троє дорослих не були обмежені.

До послуг задніх пасажирів — вентиляційні дефлектори, підігрів і один USB-роз'єм. Також варто відзначити легкість встановлення дитячого крісла — доступ до кріплень Isofix дуже зручний.

Багажник Opel Grandland 2023 немаленький — 514 л у звичайному стані та 1652 л зі складеними задніми сидіннями. Підлога виконана дворівневою, а дверцята оснащені електроприводом із сенсором відчинення.

Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
Об'єм багажника Opel Grandland становить 514-1625 л
Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
Підлога багажника виконана дворівневою
Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
Під підлогою ховається запаска-докатка
Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel
Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel
Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel

Комплектація Opel Grandland

Кросовер Opel доволі недорогий, за мірками свого класу, але вже в базовій версії отримав двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів керма та сидінь. Також обов'язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків і контролю втоми водія. У топовій комплектації GS Pack додані безключовий доступ, електропакет, вентиляція крісел, парктронік і камери кругового огляду.

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Тяговитий і економічний — двигун Opel Grandland

Під капотом Opel Grandland 2023 встановлено 1,5-літровий 130-сильний турбодизель. Кросоверу його цілком вистачає, тим більше, що тяги у мотора достатньо — максимальні 300 Н∙м крутильного моменту досягаються з 1750 об/хв. Щоправда, зі зростанням обертів дизель стає гучнішим. Занадто гучним його не назвеш, але в хетчбеку DS 4 цей самий мотор не так чутно.

Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
1,5-літровий турбодизель вирізняється економічністю
Фото: Тарас Брязгунов

Від дизельного Opel Grandland не варто очікувати видатної динаміки (для цього в лінійці є 165-сильний бензиновий турбомотор) — розгін до 100 км/год займає 11,5 с. Але зате він економічний: паспортна витрата пального становить 4,4 л/100 км у місті та 3,9 л/100 км за містом. У нас вийшло 7,3-7,5 л/100 км за переважно міської їзди — непоганий результат для цього класу.

Керованість Opel Grandland 2023

На серйозне бездоріжжя з переднім приводом і кліренсом 170 мм в Opel Grandland виїхати не вийде, але по грунтовці на пікнік цілком можна виїхати. До речі, повний привід моделі доступний, але тільки з 300-сильною гібридною установкою.

Новий Опель Грандланд, Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
Від передньопривідного Grandland не варто очікувати видатної керованості, але на ґрунтовку він може виїхати
Фото: Тарас Брязгунов

Енергоємна підвіска добре відпрацьовує більшість нерівностей, хоча занадто м'якою її не назвеш — особливо глибокі вибоїни все ж відчутні. Зате крени в поворотах відносно невеликі.

Кермо позашляховика легке, але не найбільш інформативне. Також у швидкісних віражах відзначається недостатня обертальність, хоча на малих швидкостях кросовер впевнено маневрує.

Під час їзди трасою в салоні тихо, якщо дорога рівна і без нерівностей. Однак вибоїни поглинаються доволі голосно, тому хотілося б трохи більше шумоізоляції в днищі.

Opel Grandland, новий Opel Grandland, Opel Grandland 2023, кросовер Opel Fullscreen
Кліренс кросовера становить 170 мм
Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Opel Grandland

Базовий кросовер Opel Grandland коштує від 1 001 700 гривень. Топова версія GS Pack з 1,5-літровим турбодизелем обійдеться 1 342 700 гривень. Ціна — одна з головних переваг моделі, адже більшість кросоверів С-класу зі схожими характеристиками і в аналогічній комплектації помітно дорожчі.

Плюси Opel Grandland 2023:

  • економічний і тяговитий турбодизель;
  • місткий багажник;
  • невисока ціна;
  • непогана комплектація.

Мінуси Opel Grandland 2023:

  • недостатня шумоізоляція днища;
  • низька якість картинки камери заднього виду;
  • немає повнопривідних версій на українському ринку.

Вердикт Фокуса

Хоча Opel Grandland і є свого роду економ-пропозицією в С-класі, бюджетною її не назвеш — у моделі непогане поєднання ціни та якості. Кросовер непогано укомплектований, а в оздобленні салону використані доволі якісні матеріали.

Технічні характеристики Opel Grandland 2023:

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1499
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 130/3750
Крутящий момент, Нм/об/мин. 300/1750
Коробка передач 8-ст. автоматическая
Привод передний
Расход топлива, город-трасса 4,4-3,9 л/100 км
Макс. скорость, км/ч 192
Разгон 0–100 км/ч, с 11,5
Объем топливного бака, л 53
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