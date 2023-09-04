Альтернатива кросоверам: представлено позашляховий універсал Mercedes E-Class 2024 (фото)

Новий Mercedes-Benz E-Class All-Terrain надійде в продаж уже до кінця 2023 року. Універсал здатний розганятися до сотні за 4,7 секунди та розвивати швидкість до 210 км/год.

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Лінійку Mercedes-Benz E-Class 2024 поповнив позашляховий універсал All-Terrain. Новинка стане альтернативою кросоверам і складе конкуренцію Audi A6 Allroad. Подробиці про авто розповіли на сайті бренду.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024 відрізняється пластиковим захистом кузова. Також універсал став вищим за стандартну модель.

Пластикові деталі захищають кузов на бездоріжжі Фото: Mercedes-Benz

Для версії All-Terrain доступна змінена решітка радіатора з оздобленням Iridium Silver. У базову комплектацію входять 18-дюймові колісні диски.

Габарити Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024:

довжина — 4953 мм;

ширина — 1905 мм;

висота — 1496 мм;

колісна база — 2961 мм.

Багажник універсала має об'єм 614 літрів. Зі складеним заднім рядом сидінь багажний простір збільшується до 1829 літрів.

Також версія All-Terrain пропонується з пневматичною підвіскою Mercedes Airmatic. Вона підтримує постійний дорожній просвіт незалежно від навантаження.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї. Вони працюють під управлінням новітньої операційної системи Mercedes MBUX. За доплату передбачено додатковий дисплей для переднього пасажира.

Універсал отримав розкішний інтер'єр Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain оснащений "м'якою" гібридною силовою установкою з 3,0-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 398 к.с. і 500 Нм крутного моменту. Вона працює в парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,7 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год.

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Новий Mercedes-Benz E-Class All-Terrain надійде в продаж уже до кінця 2023 року. Вартість універсала поки що невідома.

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