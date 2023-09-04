Альтернатива кроссоверам: представлен внедорожный универсал Mercedes E-Class 2024 (фото)

Новый Mercedes-Benz E-Class All-Terrain поступит в продажу уже до конца 2023 года. Универсал способен разгоняться до сотни за 4,7 секунды и развивать скорость до 210 км/ч.

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Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024 отличается пластиковой защитой кузова. Также универсал стал выше стандартной модели.

Пластиковые детали защищают кузов на бездорожье Фото: Mercedes-Benz

Для версии All-Terrain доступна измененная решетка радиатора с отделкой Iridium Silver. В базовую комплектацию входят 18-дюймовые колесные диски.

Габариты Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024:

длина — 4953 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1496 мм;

колесная база — 2961 мм.

Багажник универсала имеет объем 614 литров. Со сложенным задним рядом сидений багажное пространство увеличивается до 1829 литров.

Также версия All-Terrain предлагается с пневматической подвеской Mercedes Airmatic. Она поддерживает постоянный дорожный просвет независимо от нагрузки.

В интерьере установлены два больших дисплея. Они работают под управлением новейшей операционной системы Mercedes MBUX. За доплату предусмотрен дополнительный дисплей для переднего пассажира.

Универсал получил роскошный интерьер Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain оснащен "мягкой" гибридной силовой установкой с 3,0-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 398 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

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Новый Mercedes-Benz E-Class All-Terrain поступит в продажу уже до конца 2023 года. Стоимость универсала пока неизвестна.

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