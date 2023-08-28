Новый Mercedes Vito 2024 получил роскошную версию для дальних путешествий (фото)

Mercedes-Benz V-Class Marco Polo является роскошной версией микроавтобуса, которая предназначена для путешествий. Внутри есть все необходимое для жизни вдали от цивилизации.

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Mercedes-Benz V-Class Marco Polo 2024 получил обновленный дизайн с измененной решеткой радиатора и новыми фарами. Модель доступна с опциональным пакетом AMG Line, который делает автомобиль визуально спортивнее.

Самые заметные изменения находятся внутри. В интерьере установлен 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

В интерьере есть большой дисплей информационно-развлекательной системы Фото: Mercedes-Benz

Передние сиденья можно развернуть на 180 градусов во время остановки. Внутри можно найти раскладной стол и множество отсеков для хранения. Также предусмотрены плита и раковина.

Внутри расположена кухня Фото: Mercedes-Benz

Управлять многими функциями дома на колесах можно через интерфейсный модуль Mercedes-Benz Advanced Control. Для этого достаточно воспользоваться дисплеем внутри авто или приложением для смартфона.

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Внутри могут поместиться до четырех человек. В список оснащения входят подъемная крыша с кроватью и трансформируемые кресла.

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