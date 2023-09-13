Первый электрокроссовер Fiat поступил в производство: подробности и характеристики (фото)

Электромобиль Fiat 600e оснащен 156-сильным мотором и способен проехать свыше 400 км без подзарядки. Дизайн кроссовера выполнен в ретро-стиле.

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Новый Fiat 600 поступил в производство. Сборка компактного кроссовера налажена в польском городе Тыхи, где уже выпускают родственную модель Jeep Avenger. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Кроссовер отличается дизайном в ретро-стиле Фото: Stellantis

Примечательно, что первым в производство поступил электромобиль Fiat 600e, а вот гибридные версии модели появятся в 2024 году. Таким образом, это первый электрокроссовер Fiat.

Дебютным стал оранжевый кроссовер Fiat 600e в топовой версии La Prima. Такая версия стоит немногим более 40 000 евро тогда, как базовый электрокар стоит от 35 950 евро.

Гибридные версии модели появятся в 2024 году Фото: Stellantis

Новый Fiat 600 2024 построен на платформе CMP, то есть его близкими родственниками являются Peugeot 2008, Opel Mokka, DS 3 и будущий кроссовер Alfa Romeo Junior. 4,17-метровый кроссовер отличается дизайном в ретро-стиле с крупными фарами. Объем его багажника равен 360 л.

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Базовая комплектация Fiat 600e включает бесключевой доступ, подогрев сидений, камеру заднего вида и набор систем безопасности.

Запас хода электрокара составляет 409 км Фото: Stellantis

Электромобиль Fiat 600e оснащен 156-сильным мотором и батареей емкостью 54 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 9 с, а его запас хода составляет 409 км. Гибриды Fiat 600e получат силовые установки мощностью 100 и 136 л. с. Кроме того, запланирована спортивная версия от Abarth.

Ранее Фокус сообщал, что электрический фургон Fiat установил рекорд запаса хода.

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