Самый маленький кроссовер Alfa Romeo рассекретили до премьеры (фото)

Компактный кроссовер Alfa Romeo станет преемником хэтчбека Mi.To. Модель предложат в гибридной и электрической версиях.

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В интернет попали изображения нового компактного кроссовера Alfa Romeo размером меньше, чем модель Tonale. Его продажи в Европе стартуют во второй половине 2024 года. Об этом сообщает сайт L’Argus.

Новый кроссовер Alfa Romeo, скорее всего, назовут Junior – как спортивные модели 60-х годов. Модель длиной около 4,1-4,2 м станет преемником хэтчбека Mi.To и бросит вызов Nissan Juke, Renault Captur и Volkswagen T-Cross.

Модель предложит виртуальный щиток приборов Фото: largus.fr

Судя по изображениям, новая Alfa Romeo Junior отличается элегантным дизайном с плавными линиями кузова. Фирменный "клюв" решетки радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши.

Салон Alfa Romeo не показали, опубликовали лишь изображение виртуального щитка приборов. Зато стали известны характеристики модели.

В линейке появится электрическая версия Фото: largus.fr

Компактный кроссовер Alfa Romeo построят на платформе Stellantis CMP, то есть он будет близким родственником Fiat 600, Jeep Avenger, DS 3 и Opel Mokka. У них же позаимствуют и силовые установки для модели.

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Базовым станет 136-сильный гибрид Alfa Romeo Junior с 1,2-литровым бензиновым турбомотором и 48-вольтной "мягкой" установкой. Также предложат электромобиль мощностью 156 л. с. с батареей на 54 кВт∙ч и запасом хода 384 км.

Скорее всего, модель назовут Junior Фото: largus.fr

Примечательно, что кроссовер – не первый электромобиль Alfa Romeo. Дело в том, что электрическую версию получит недавно представленный суперкар Alfa Romeo 33 Stradale.

Также Фокус сообщал, что Alfa Romeo готовит конкурента Tesla Model Y.