Alfa Romeo готовит яркого конкурента Tesla Model Y: первые подробности

Первый электрокроссовер Alfa Romeo рассчитан на привлечение новых покупателей к бренду. Новинка станет самым дешевым авто в модельном ряду и появится в 2024 году.

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Alfa Romeo разрабатывают свой первый электрокроссовер. Новинка будет построена на базе Jeep Avenger и станет моделью начального уровня итальянского бренда. Об этом сообщили на сайте Autocar.

В Alfa Romeo уже подтвердили информацию о разработке электрокроссовера. Представители бренда заявили, что новая модель "изменит правила игры".

Электрокроссовер носит рабочее название Brennero. Серийная версия может получить другое имя.

Новая модель направлена на то, чтобы привлечь к Alfa Romeo новых покупателей. Электрокроссовер будет рассчитан на семьи и женщин.

Ожидается, что Alfa Romeo Brennero поступит в продажу в июне 2024 года. Он будет основан на платформе STLA Small, как и Jeep Avenger.

Кроссовер также может получить и бензиновую версию для некоторых рынков. Во многие европейских странах модель будет продаваться исключительно в электрическом варианте с запасом хода до 402 км на одном заряде.

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По слухам, новинку оснастят электромотором мощностью 154 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Мощность будет передаваться на передние колеса.

Стоимость электрокроссовера составит около 42 тысяч долларов. Топовая версия модели может обойтись в 50 тысяч долларов.

Ранее Фокус рассказал, что в Италии представили новые Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio.