Alfa Romeo готує яскравого конкурента Tesla Model Y: перші подробиці

Перший електрокросовер Alfa Romeo розрахований на залучення нових покупців до бренду. Новинка стане найдешевшим авто в модельному ряду та з'явиться у 2024 році.

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Alfa Romeo розробляють свій перший електрокросовер. Новинка буде побудована на базі Jeep Avenger та стане моделлю початкового рівня італійського бренду. Про це повідомили на сайті Autocar.

В Alfa Romeo вже підтвердили інформацію про розробку електрокросовера. Представники бренду заявили, що нова модель "змінить правила гри".

Електрокросовер має робочу назву Brennero. Серійна версія може отримати інше ім'я.

Нова модель спрямована на те, щоб залучити нових покупців до Alfa Romeo. Електрокросовер буде розрахований на сім'ї та жінок.

Очікується, що Alfa Romeo Brennero надійде у продаж у червні 2024 року. Він буде заснований на платформі STLA Small, як і Jeep Avenger.

Кросовер також може отримати бензинову версію для деяких ринків. У багатьох європейських країнах модель продаватиметься виключно в електричному варіанті із запасом ходу до 402 км на одному заряді.

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За чутками, новинку оснастять електромотором потужністю 154 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Потужність передаватиметься на передні колеса.

Вартість електрокросовера складе близько 42 тисячі доларів. Топова версія моделі може коштувати 50 тисяч доларів.

Раніше Фокус розповів, що в Італії представили нові Alfa Romeo Giulia та Stelvio Quadrifoglio.