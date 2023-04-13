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Презентовані найпотужніші та найшвидші Alfa Romeo з двигуном Ferrari (фото)

Alfa Romeo Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio, нові Alfa Romeo
Фото: Stellantis | Alfa Romeo Giulia та Stelvio Quadrifoglio показали разом із вінтажним спорткаром 1923 року

Alfa Romeo Giulia та Stelvio Quadrifoglio змінилися зовні і стали потужнішими. Лінійку поповнила ексклюзивна лімована версія 100th Anniversario.

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В Італії представили нові Alfa Romeo Giulia та Stelvio Quadrifoglio. Потужні заряджені версії седана та кросовера пройшли плановий фейсліфтинг і отримали збільшення потужності. Про це повідомляє сайт концерну Stellantis.

Alfa Romeo Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio, нові Alfa Romeo Fullscreen
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Фото: Stellantis

Презентація топових Alfa Romeo Stelvio і Giulia присвячена 100-річчю спортивної серії Quadrifoglio і автомобілі показали разом з першим авто цієї лінійки — вінтажним спорткаром Alfa Romeo RL 1923, який виграв знамениту гонку Targa Florio.

Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Quadrifoglio, Alfa Romeo Stelvio, нові Alfa Romeo Fullscreen
Ліхтарі автомобілів тоновані
Фото: Stellantis

До того ж, нові Alfa Romeo Giulia та Stelvio Quadrifoglio дебютували в особливому лімітованому виконанні 100th Anniversario. Усього випустять по 100 таких седанів та кросоверів.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Alfa Romeo Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio, нові Alfa Romeo Fullscreen
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio
Фото: Stellantis

Відрізнити оновлені Alfa Romeo Giulia та Stelvio Quadrifoglio можна за зміненими фарами з матричною оптикою, тонованим ліхтарям та карбоновим декором на решітці радіатора. Седан отримав 19-дюймові литі диски, а кросовер – 21-дюймові. Автомобілі серії 100th Anniversario пофарбовані в особливі кольори, а на їх крилах з'явилося зображення чотирилистої конюшини – символу серії Quadrifoglio.

Салон Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Quadrifoglio, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio, нові Alfa Romeo Fullscreen
У салоні з'явилася віртуальна панель приладів
Фото: Stellantis

Головне нововведення в салоні Alfa Romeo Stelvio та Giulia – віртуальна панель приладів. У 100th Anniversario обробка розведена золотистим простроченням.

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Нові Alfa Romeo Giulia і Stelvio Quadrifoglio, як і раніше, оснащені 2,9-літровим V6 твін-турбо, розробленим у Ferrari. Його віддачу підняли до 520 к. с., тобто це найпотужніші Alfa Romeo в історії. Розгін до 100 км/год у обох авто займає менше 4 с, а седан здатний розвинути понад 300 км/год.

Обидва авто оснащені 8-ступінчастим автоматом та новим диференціалом підвищеного тертя. Седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio доступний із заднім або повним приводом, а кросовер Stelvio Quadrifoglio – повнопривідний за замовчуванням.

Тим часом вже розробляються абсолютно нові Alfa Romeo Giulia і Stelvio. Вони стануть електромобілями, а версії Quadrifoglio оснастять 1000-сильною установкою.

Також Фокус повідомляв, що Alfa Romeo створили кросовер спеціально для автомобілістів із маленькими дітьми.