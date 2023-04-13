Презентовані найпотужніші та найшвидші Alfa Romeo з двигуном Ferrari (фото)
Alfa Romeo Giulia та Stelvio Quadrifoglio змінилися зовні і стали потужнішими. Лінійку поповнила ексклюзивна лімована версія 100th Anniversario.
В Італії представили нові Alfa Romeo Giulia та Stelvio Quadrifoglio. Потужні заряджені версії седана та кросовера пройшли плановий фейсліфтинг і отримали збільшення потужності. Про це повідомляє сайт концерну Stellantis.
Презентація топових Alfa Romeo Stelvio і Giulia присвячена 100-річчю спортивної серії Quadrifoglio і автомобілі показали разом з першим авто цієї лінійки — вінтажним спорткаром Alfa Romeo RL 1923, який виграв знамениту гонку Targa Florio.
До того ж, нові Alfa Romeo Giulia та Stelvio Quadrifoglio дебютували в особливому лімітованому виконанні 100th Anniversario. Усього випустять по 100 таких седанів та кросоверів.
Відрізнити оновлені Alfa Romeo Giulia та Stelvio Quadrifoglio можна за зміненими фарами з матричною оптикою, тонованим ліхтарям та карбоновим декором на решітці радіатора. Седан отримав 19-дюймові литі диски, а кросовер – 21-дюймові. Автомобілі серії 100th Anniversario пофарбовані в особливі кольори, а на їх крилах з'явилося зображення чотирилистої конюшини – символу серії Quadrifoglio.
Головне нововведення в салоні Alfa Romeo Stelvio та Giulia – віртуальна панель приладів. У 100th Anniversario обробка розведена золотистим простроченням.Важливо
Нові Alfa Romeo Giulia і Stelvio Quadrifoglio, як і раніше, оснащені 2,9-літровим V6 твін-турбо, розробленим у Ferrari. Його віддачу підняли до 520 к. с., тобто це найпотужніші Alfa Romeo в історії. Розгін до 100 км/год у обох авто займає менше 4 с, а седан здатний розвинути понад 300 км/год.
Обидва авто оснащені 8-ступінчастим автоматом та новим диференціалом підвищеного тертя. Седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio доступний із заднім або повним приводом, а кросовер Stelvio Quadrifoglio – повнопривідний за замовчуванням.
Тим часом вже розробляються абсолютно нові Alfa Romeo Giulia і Stelvio. Вони стануть електромобілями, а версії Quadrifoglio оснастять 1000-сильною установкою.
Також Фокус повідомляв, що Alfa Romeo створили кросовер спеціально для автомобілістів із маленькими дітьми.