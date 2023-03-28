Alfa Romeo представили унікальний кросовер для батьків з неслухняними дітьми (фото)
Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini поки що представлений в єдиному екземплярі. Кросовер покликаний вирішити більшість проблем, з якими стикаються батьки під час поїздок зі своїми дітьми.
Alfa Romeo представили незвичайну версію кросовера Tonale, яка призначена для батьків з неслухняними дітьми. Про це повідомили на сайті Top Gear.
Alfa Romeo провели опитування, згідно з яким 56% сімейних водіїв соромляться підвезти когось через те, що в інтер'єрі їхнього авто безлад, влаштований дітьми. Кросовер Tonale Edizione Bambini покликаний розв'язати цю проблему.
Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini оснащений чохлами для сидінь, у яких є тримачі для ручок, ігор та книг. Також передбачені розважальний екран та камера, щоб водій міг стежити за своїми дітьми.
В автомобілі встановлений кошик для сміття з таблицею винагород за підтримку чистоти в салоні. Кросовер оснастили навіть сповивальним столиком.
Щоб прибрати сміття, Alfa Romeo передбачили вбудований пилотяг. Він заряджається від розетки та акуратно інтегрований в інтер'єр.Важливо
Поки невідомо, чи надійде такий кросовер у продаж. Цілком ймовірно, що він є першоквітневим жартом.
Раніше Фокус повідомляв, що Alfa Romeo не дочекалися схвалення концерну Stellantis і відкрили попереднє замовлення на ще не представлену модель.