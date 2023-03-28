Alfa Romeo представили унікальний кросовер для батьків з неслухняними дітьми (фото)

Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini поки що представлений в єдиному екземплярі. Кросовер покликаний вирішити більшість проблем, з якими стикаються батьки під час поїздок зі своїми дітьми.

Related video

Alfa Romeo представили незвичайну версію кросовера Tonale, яка призначена для батьків з неслухняними дітьми. Про це повідомили на сайті Top Gear.

Alfa Romeo провели опитування, згідно з яким 56% сімейних водіїв соромляться підвезти когось через те, що в інтер'єрі їхнього авто безлад, влаштований дітьми. Кросовер Tonale Edizione Bambini покликаний розв'язати цю проблему.

Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini оснащений чохлами для сидінь, у яких є тримачі для ручок, ігор та книг. Також передбачені розважальний екран та камера, щоб водій міг стежити за своїми дітьми.

Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini оснащений усім необхідним, щоб заспокоїти неслухняних дітей Фото: Alfa Romeo

В автомобілі встановлений кошик для сміття з таблицею винагород за підтримку чистоти в салоні. Кросовер оснастили навіть сповивальним столиком.

В Alfa Romeo Tonale Edizione Bambini є сповивальний столик Фото: Alfa Romeo

Щоб прибрати сміття, Alfa Romeo передбачили вбудований пилотяг. Він заряджається від розетки та акуратно інтегрований в інтер'єр.

Важливо

Alfa Romeo готують електричного конкурента Tesla Model X і BMW iX: перші подробиці

Поки невідомо, чи надійде такий кросовер у продаж. Цілком ймовірно, що він є першоквітневим жартом.

Раніше Фокус повідомляв, що Alfa Romeo не дочекалися схвалення концерну Stellantis і відкрили попереднє замовлення на ще не представлену модель.