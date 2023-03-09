Alfa Romeo готують електричного конкурента Tesla Model X і BMW iX: перші подробиці

Новий кросовер Alfa Romeo може з'явитися не раніше 2027 року. Модель отримає передові технології та великий запас ходу.

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Alfa Romeo готують новий повністю електричний кросовер, який конкуруватиме з BMW iX і Tesla Model X. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

Новий електрокросовер займе верхнє місце в модельній лінійці італійського Alfa Romeo. Цю інформацію підтвердив генеральний директор італійського бренду Жан-Філіп Імпарато.

Очікується, що нова модель використатиме архітектуру STLA Large від материнського концерну Stellantis. Спершу на цій платформі збудують новий електричний седан для північноамериканського ринку.

STLA Large дозволяє використовувати акумуляторні батареї ємністю до 118 кВтг. Це дозволить проїжджати новим електрокарам на одному заряді близько 700 км.

За чутками, базова версія кросовера запропонує силову установку потужністю 350 к.с. Також з'явиться 800-сильна модифікація Veloce.

Головним новаторством електрокарів Alfa Romeo стане підтримка зарядки на 800 вольт. За словами гендиректора бренду, поповнення заряду від 0 до 80% займатиме приблизно 18 хвилин.

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Новий суперкар Alfa Romeo розкупили до офіційного анонсу (фото)

Запуск виробництва електрокросовера можливий не раніше 2027 року. Його вартість може становити близько 120 тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Alfa Romeo анонсували новий суперкар 6C.