Alfa Romeo готовят электрического конкурента Tesla Model X и BMW iX: первые подробности

Новый электрический кроссовер Alfa Romeo может появиться не ранее 2027 года. Модель получит передовые технологии и большой запас хода.

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Alfa Romeo готовят новый полностью электрический кроссовер, который будет конкурировать с BMW iX и Tesla Model X. Об этом рассказали на сайте AutoExpress.

Новый электрокроссовер займет верхнее место в модельном ряду итальянского Alfa Romeo. Эту информацию подтвердил генеральный директор итальянского бренда Жан-Филипп Импарато.

Ожидается, что новая модель будет использовать архитектуру STLA Large от материнского концерна Stellantis. Сперва на этой платформе построят новый электрический седан для североамериканского рынка.

STLA Large позволяет использовать аккумуляторные батареи емкостью до 118 кВтч. Это позволит проезжать новым электрокарам на одном заряде около 700 км.

По слухам, базовая версия кроссовера предложит силовую установку мощностью 350 л.с. Также появится и 800-сильная модификация Veloce.

Главным новшеством электрокаров Alfa Romeo станет поддержка зарядки на 800 вольт. По словам гендиректора бренда, пополнение заряда от 0 до 80% будет занимать примерно 18 минут.

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